Baseball a softbal

Češky přišly po výhře Italek nad Kubánkami o šanci na postup do finálové fáze MS


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

České softbalistky přišly definitivně o šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa, které se uskuteční příští rok. Rozhodlo o tom dnešní vítězství Itálie nad Kubou 10:0, po němž mají reprezentantky jistotu, že obsadí v domácí základní fázi páté místo a nezapojí se do víkendových bojů o jedno ze dvou postupových míst.

Češky mají po čtyřech zápasech bilanci jedné výhry a tří porážek. O poslední čtvrté postupové místo bojovaly s Itálií, s níž však ve středečním vzájemném utkání prohrály 2:10. Itálie má díky dnešní výhře nad Kubou bilanci 2:3 a Češky je již kvůli horšímu vzájemnému utkání nemohou sesadit.

Souboje o postup do finálové části MS, která se uskuteční příští rok v Austrálii, vyvrcholí o víkendu. V sobotu zabojují mezi sebou o první postupové místo nejlepší dva celky základní části. Poražený se pak utká o druhé postupové místo s vítězem utkání mezi třetím a čtvrtým celkem tabulky.

S turnajem se Češky rozloučí dnes v 19:00 duelem s Kanadou. V Praze se koná jedna ze tří šestičlenných skupin mistrovství světa. Další dvě se odehrají v červenci a září v Limě a Oklahomě.

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