Softbalistky na MS prohrály s Tchaj-wanem, šance na postup se jim vzdálila

České softbalistky nestačily v domácí základní fázi mistrovství světa na Tchaj-wan 1:8, utkání skončilo předčasně v páté směně. Týmu trenéra Mikea Renneyho se tak znovu vzdálila šance na jedno ze dvou míst, které by jim zaručilo postup do finálové části šampionátu, po čtyřech zápasech mají na kontě tři porážky a jednu výhru. V pátek Češky zakončí základní skupinu proti Kanadě, přímý přenos sledujte od 19:00 na ČT sport Plus.
Češkám patří s bilancí jedné výhry a tří porážek dělené a poslední postupové čtvrté místo s Itálií. S tou však prohrály ve středu 2:10, a zatímco české hráčky čeká v pátek utkání proti dosud neporažené Kanadě, Italky uzavřou základní část proti Kubě, která zatím nevyhrála ani jeden ze čtyř zápasů.
Softbalistky proti Tchaj-wanu držely krok jen v úvodu. Klíčové manko nabraly především ve třetí směně, v níž inkasovaly šest bodů a prohrávaly již 0:7. Jediný bod českého týmu stáhla ve čtvrtém inningu Veronika Klimplová.
Souboje o postup do finálové části MS, která se uskuteční příští rok v Austrálii, vyvrcholí o víkendu. V sobotu zabojují mezi sebou o první postupové místo nejlepší dva celky základní části. Poražený se pak utká o druhé postupové místo s vítězem utkání mezi třetím a čtvrtým celkem tabulky.
V Praze se koná jedna ze tří šestičlenných skupin mistrovství světa. Další dvě se odehrají v červenci a září v Limě a Oklahomě.