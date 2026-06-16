Softbalistky na úvod domácí základní části MS padly 1:7 s Austrálií

České softbalistky zahájily domácí základní fázi mistrovství světa porážkou 1:7 s Austrálií. Tým trenéra Mikea Renneyho si v Praze zkomplikoval boj o jedno ze dvou postupových míst do finálové části šampionátu, která se uskuteční příští rok. Další duely sehrají Češky ve středu, od 10:00 proti Kubě a od 19:00 proti Itálii. Tyto zápasy můžete sledovat v přímém přenosu na ČT sport a ČT sport Plus.
V Praze se koná jedna ze tří šestičlenných skupin mistrovství světa. Další dvě se odehrají v červenci a září v Limě a Oklahomě. Australanky, které finálový turnaj pro osm nejlepších týmů v příštím roce hostí, mají účast jistou bez ohledu na své vystoupení v Praze. Pokud si nevybojují přímou účast, dostanou jednu ze dvou divokých karet.
Češky inkasovaly v utkání jako první, kdy obdržely úvodní bod ve druhé směně. Po homerunu Jany Furkové na začátku třetí směny sice srovnaly, ale Australanky vzápětí vrátila do vedení dvoubodovým odpalem za plot Shaylan Whatmanová. V páté a šesté směně přidaly soupeřky po dalších dvou bodech a Češky se už v závěru neprosadily.
Po středečních zápasech s Kubou a Itálií se Češky utkají ve čtvrtek s Tchaj-wanem a v pátek proti Kanadě. Souboje o postup vyvrcholí o víkendu. V sobotu zabojují mezi sebou o první postupové místo nejlepší dva celky ze základní části. Porážený z tohoto duelu se pak utká o druhé postupové místo s vítězem utkání mezi třetím a čtvrtým celkem základní části.
Mistrovství světa softbalistek – skupina A v Praze:
Mistrovství světa softbalistek – skupina A v Praze:
Česko – Austrálie 1:7, Kanada – Itálie 11:10.