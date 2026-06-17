Baseball a softbal

Softbalistky si spravily chuť proti Kubánkám a na MS mají první výhru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Softbalistky po prohře s Australankami porazily Kubánky
Zdroj: ČT sport

České softbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8:0 a vybojovaly v Praze první vítězství. Utkání skončilo předčasně rozdílem v páté směně. Tým trenéra Mikea Renneyho se drží v boji o jedno ze dvou míst, které by mu zaručilo postup do finálové části šampionátu. Češky se ve středu střetnou ještě od 19:00 s Itálií, přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.

Softbalistky na bohnickém stadionu napravily úterní porážku 1:7 s Austrálií. Utkání proti Kubánkám, které naopak na turnaji utrpěly druhou prohru, rozhodly už po úvodních dvou směnách, kdy vedly 6:0. Ve třetí a čtvrté směně přidaly po bodu a pátou směnu už dohrávat nemusely.

V Praze se koná jedna ze tří šestičlenných skupin mistrovství světa. Další dvě se odehrají v červenci a září v Limě a Oklahomě. Po středečních zápasech se reprezentantky utkají ještě ve čtvrtek s Tchaj-wanem a v pátek s Kanadou.

Souboje o postup do finálové části MS, které se uskuteční příští rok v Austrálii, vyvrcholí o víkendu. V sobotu zabojují mezi sebou o první postupové místo nejlepší dva celky základní části. Poražený z tohoto duelu se pak utká o druhé postupové místo s vítězem utkání mezi třetím a čtvrtým celkem tabulky.

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Záznam utkání MS v softbalu žen Kuba – Česko
Zdroj: ČT sport
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