O vítězi Czech Series rozhodne až sedmý zápas

O vítězi baseballové extraligy rozhodne až poslední možný zápas. Kotlářka nevyužila v šestém střetnutí výhodu domácího prostředí a Hroši Brno finálovou sérii srovnali na 3:3. Rozhodující náskok získal brněnský tým dvěma body ve třetí směně, nakonec vyhrál 5:1. I sedmý zápas série se odehraje na pražské Markétě, přímý přenos odvysílá příští sobotu odpoledne ČT sport Plus.
Rozhodujícím okamžikem pro průběh duelu byl dvoubodový homerun Ryana Johnsona ve třetí směně. Hrochy navíc výborným výkonem podpořil Matthew Malconian.
Sedmý zápas rozhodne o vítězi Czech Series teprve podruhé v historii.