Ve Finále Czech Series vedou Hroši 2:1 nad Kotlářkou, bronz berou Draci

Hroši Brno vedou ve finálové sérii Czech Series nad Kotlářkou Praha 2:1 na zápasy. Čtvrtý baseballový duel v historicky prvním play-off souboji těchto týmů odehrají v pátek na domácím hřišti v Jundrově. V sérii o třetí místo si Draci Brno poradili s Eagles Praha ve dvou zápasech a díky bronzu brněnský klub ani ve dvaatřicáté sezoně v řadě neodchází bez medaile. Jeho sbírka nyní čítá 26 zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové.
V pátečním zápase Na Markétě zvítězila Kotlářka 8:6, v sobotním podlehla Hrochům 3:4. Nedělní zápas v Jundrově rozhodli ve svůj prospěch Hroši 9:4.
Úvodní zápas finále rozhodla především produktivita Kotlářky po chybách soupeřovy obrany. Klíčovým momentem byla čtvrtá směna, v níž po odpalu Jáchyma Puše následovaly dvě chyby Antonia Domingueze a domácí odskočili do vedení 3:1. Hroši sice v sedmé směně srovnali na 6:6 zásluhou tříbodového homerunu Ryana Johnsona, v dohrávce osmé ale dva rozhodující body stáhl odpalem David Křeček.
Ve druhém zápase se Hroši prosadili dvoubodovým homerunem Antonia Domingueze v páté směně a těsné vedení 4:3 udrželi až do konce. Závěr obstaral na kopci Ryan Johnson, podpořil svůj výborný výkon na pálce i na kopci.
Nedělní přesun do Jundrova, kde jsou naplánovány tři zápasy série, vyšel domácím podle představ. Hned v první směně odskočili na 3:0, když k tomu výrazně přispěl dvoubodovým homerunem Tomáš Říčný. Kotlářka sice ve druhé směně snížila, další bod si ale na dlouho nepřipsala. Matthew Malconian, tentokrát v roli startéra, odházel sedm směn a pražskou pálku udržel bez dalších doběhů.
Brněnská ofenziva naopak pracovala spolehlivě. Velmi aktivní bylo duo Michal Pokorný a Lukáš Trunkát, oba si připsali po třech úspěšných odpalech, a po šesté směně vedli Hroši už 9:1. Kotlářka dokázala využít střídání na domácím kopci a v závěru alespoň snížila na konečných 9:4.
Hroši se tak poprvé v sérii dostali do vedení. Podle analýzy historických výsledků tým, který vedl po třech zápasech 2:1, sérii následně ovládl přibližně v pětaosmdesáti procentech případů. Kotlářka má však vlastní zkušenost s opačným scénářem: v roce 2015, kdy získala svůj dosud jediný titul, dokázala sérii ze stavu 1:2 otočit.
Sérii o třetí místo ovládli Draci
Boj o bronz je rozhodnutý, Draci Brno zvládli sérii proti Eagles Praha bez ztráty zápasu a připsali si dvaatřicátou medaili v klubové historii.
V úvodním utkání v Praze se domácí dokázali držet víc než polovinu zápasu. Draci sice odskočili už v první směně tříbodovým homerunem Joseho Coliny, poté je ale Koya Uemura až do konce šesté směny udržel bez dalšího bodu. Brněnský startér Aliangel Lopez pustil Eagles ke skórování rovněž až v šesté, kdy Pražané snížili na 2:3. Závěrečné tři směny už ale patřily hostům a série začala výhrou Draků 10:2.
Druhý duel v Brně byl rozhodnutý prakticky v úvodu. Po dvou směnách vedli domácí 7:0, Tomáš Ondra udržel na kopci pět směn bez inkasovaného bodu a další dvě čisté směny přidal Vojtěch Ventruba. Eagles se ozvali až v deváté směně třemi doběhy, na víc než snížení na konečných 9:3 to ale nestačilo.