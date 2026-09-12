Kotlářka otočila finálovou sérii proti Hrochům a je jedinou výhru od titulu

Baseballisté Kotlářky otočili vývoj finálové série extraligy s Hrochy Brno a po vítězství 3:1 v pátém duelu na hřišti soupeře se dostali do vedení 3:2 na zápasy. První mečbol se pokusí proměnit v neděli doma v Praze na Markétě.
Hroši, kteří usilují o první titul v historii, se minulý týden po úvodních třech zápasech ujali vedení 2:1. V pátek ale Kotlářka jednoznačnou výhrou 7:2 sérii srovnala a v sobotu navázala dalším vítězstvím. Doběhem po odpalu Jáchyma Puše a jednobodovým homerunem se na úspěchu pražského týmu podílel Šimon Blažek. Všechny body padly v prvních třech směnách.
Kotlářka je ve finále po deseti letech, rok předtím získala v roce 2015 svůj jediný titul.