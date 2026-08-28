Hroši jsou ve finále baseballové extraligy, čeká je Kotlářka

Hroši Brno ovládli brněnské derby a v baseballové extralize zdolali ve čtvrtém semifinálovém zápase obhájce zlata Draky 7:1. Sérii vyhráli 3:1 a počtvrté se probojovali do finále, v němž je čeká Kotlářka. Ta se do něj probojovala po deseti letech.
Baseballisté Kotlářky jako vítězové základní části ukončili sérii s pražskými rivaly Eagles již ve třetím zápase pondělní výhrou 4:0 v Krči.
Reprízu posledních dvou finálových soubojů mezi brněnskými rivaly začali lépe Draci (5:3), poté dominovali doma Hroši 12:5 a 3:1. Úřadující mistry a rekordmany Draky vyřadili Hroši v play-off poprvé v historii. Draci tak budou teprve podruhé v historii a poprvé od roku 2019 ve finále chybět a letos nerozšíří rekordní sbírku 26 titulů.
Draci bodovali jako první v dohrávce druhé směny, ale ve čtvrté Hroši stav 0:1 otočili na 4:1. Stav vydržel až do deváté směny. Do ní za Draky nastoupil na kopec Jan Vašourek, jenže Hroši s přispěním dvou chyb dokázali stáhnout tři doběhy a po jasné výhře se do finále probojovali počtvrté. Usilovat budou o první titul.