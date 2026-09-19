Baseball a softbal

Kotlářka nezvládla závěr sedmého finále, premiérový triumf slaví po obratu Hroši Brno


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Hroši Brno dosáhli na historický titul v baseballové extralize. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání otočili nepříznivý stav 0:5 na vítězných 8:6 v jedenácté směně a celkově triumfovali 4:3 na zápasy.

Hroši se zapsali mezi šampiony jako pátý klub a třetí brněnský po Dracích a Technice. Třetí místo v extralize obsadili obhájci titulu Draci, kteří už dříve vyhráli sérii o bronz nad pražskými Eagles 2:0.

Kotlářka útočila na druhý titul, ten první získala v roce 2015. Minulou neděli doma Pražané nevyužili možnost ukončit sérii za stavu 3:2 na zápasy a nyní znovu na svém hřišti na Markétě jim nestačilo ani vedení 5:0 po pěti směnách.

Hroši vyrovnali čtyřmi body v sedmé směně, ve které se Ryanu Johnsonovi povedl grandslam, homerun při plně obsazených metách. Pak už se skóre změnilo až ve druhém nastaveném dějství a Hroši v něm dokonali obrat.

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Hroši Brno otočili sedmý zápas finále baseballové extraligy proti Kotlářce a slaví první titul
Zdroj: ČT sport

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