Kotlářka nezvládla závěr sedmého finále, premiérový triumf slaví po obratu Hroši Brno

Hroši Brno dosáhli na historický titul v baseballové extralize. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání otočili nepříznivý stav 0:5 na vítězných 8:6 v jedenácté směně a celkově triumfovali 4:3 na zápasy.
Hroši se zapsali mezi šampiony jako pátý klub a třetí brněnský po Dracích a Technice. Třetí místo v extralize obsadili obhájci titulu Draci, kteří už dříve vyhráli sérii o bronz nad pražskými Eagles 2:0.
Kotlářka útočila na druhý titul, ten první získala v roce 2015. Minulou neděli doma Pražané nevyužili možnost ukončit sérii za stavu 3:2 na zápasy a nyní znovu na svém hřišti na Markétě jim nestačilo ani vedení 5:0 po pěti směnách.
Hroši vyrovnali čtyřmi body v sedmé směně, ve které se Ryanu Johnsonovi povedl grandslam, homerun při plně obsazených metách. Pak už se skóre změnilo až ve druhém nastaveném dějství a Hroši v něm dokonali obrat.