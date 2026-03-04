Baseballový vrchol roku je tady a nechybějí u něj ani čeští baseballisté. Podruhé se představí na turnaji World Baseball Classic, který je považovaný za neoficiální mistrovství světa. Program v tokijské skupině C zahájí ve čtvrtek od 11:00 SEČ proti Jižní Koreji, v dalších dnech narazí na Austrálii, Tchaj-wan a obhájce titulu Japonce. Rádi by opět skončili mezi prvními čtyřmi týmy a udrželi příslušnost mezi elitou i pro další ročník. Přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus. Vše odstartuje zápasem Tchaj-wan – Austrálie ve 3:50 v noci ze středy na čtvrtek.
Češi podruhé na World Baseball Classic. Turnaj plný hvězd otevřou duelem s Koreou
Výběr Pavla Chadima zabojuje v soutěži pro dvacet nejlepších celků po třech letech. V roce 2023 hrál rovněž skupinu v Tokiu a skončil v ní čtvrtý. Jedinou výhru si připsal proti Číně (8:5). Nyní by bronzoví medailisté z loňského mistrovství Evropy chtěli své postavení a renomé potvrdit, či vylepšit.
Češi se do Tokia přesunuli z Mijazaki. V minulých dnech absolvovali pět přípravných zápasů s japonskými celky: jednou zvítězili, jednou remizovali a třikrát prohráli.
Program českých baseballistů
Čtvrtek 5. 3. od 10:50: utkání Česko – Jižní Korea
Pátek 6. 3 od 3:50: utkání Austrálie – Česko
Sobota 7. 3. od 3:50: utkání Tchaj-wan – Česko
Úterý 10. 3. od 10:55: utkání Česko – Japonsko
Těžký start těžké skupiny
S Koreou se reprezentanti střetli naposledy loni v listopadu, kdy v Soulu prohráli v přípravných duelech 0:3 a 1:11. Hráli s nimi také před třemi lety na WBC, kdy jim podlehli 3:7.
„Jdeme proti čtvrtému celku světa, možná třetímu. Proti silnému soupeři, který tu chce postoupit do vyřazovací fáze. Ten první zápas bude i o tom, v jakém rozpoložení půjdeme do dalších duelů. Bojujeme o tu čest, jestli jsme vůbec schopní ukázat, zda je evropský a český baseball schopný hrát v březnu proti nejlepším hráčům světa,“ řekl kouč Chadim.
Po utkání s Koreou se Češi střetnou v pátek s Austrálií (4:00), v sobotu s Tchaj-wanem (4:00) a skupinu zakončí 10. března proti Japonsku (11:00). Duely se uskuteční na stadionu Tokyo Dome, který pojme 45 tisíc fanoušků. Do vyřazovací fáze postoupí dva nejlepší týmy.
Čas na aklimatizaci přišel k duhu
„Z pohledu aklimatizace bylo důležité, že jsme tu byli dřív. Kdyby to tak nebylo, tak bychom nedali těla tak dohromady. Dva zápasy nám propršely, ne vše se podařilo, ale celkově jsme spokojení. Jdeme do turnaje, máme skupinu smrti a musíme odevzdat maximum,“ prohlásil Chadim.
Zkušený kouč má k dispozici 30 hráčů, mezi hlavní opory by měli patřit chytač Martin Červenka, s reprezentační kariérou loučící se nadhazovač Ondřej Satoria či Marek Chlup, první Čech, který hrál v dresu Jomiuri Giants nejvyšší japonskou soutěž. Kvůli zranění chybí Eric Sogard, nováčkem bude jiný americký rodák Terrin Vavra.
Šindelka naskočí krátce po operaci slepého střeva
Dvacetiletý vnější polař Michal Šindelka se kvůli zdravotním potížím připojil k týmu až před pár dny. „Zlepšuje se to každým dnem,“ uvedl Šindelka. Zákrok absolvoval neinvazivní metodou, laparoskopicky. „Pobyl jsem dva tři dny v nemocnici a pak jsem byl na škole. A teď, vlastně první den, se tak nějak jako hýbu. Takže uvidíme, co a jak bude,“ podotkl.
Mladý reprezentant se měl zapojit už do přípravného kempu v Mijazaki. Za národním týmem měl z USA odletět 19. února. Letadlo mu však uletělo a on se vrátil do Chipola College na Floridě, kde studuje. Později ho začalo bolet břicho a musel do nemocnice.
„Že jsem tehdy nestihl to letadlo, to bylo znamení asi přímo od Boha,“ řekl Šindelka s tím, že ve vyšší nadmořské výšce by mu mohlo slepé střevo prasknout. „A to by bylo daleko horší. Operace by byla daleko složitější. Takže bylo moc dobře, že jsem to tehdy nestihl. Teď už je to v podstatě bez bolesti, když neudělám nějaký hodně prudký pohyb,“ uvedl Šindelka.
Týden měl klidový režim. K týmu se připojil 1. března. Startovat může, což potvrdil i trenér Pavel Chadim. „Všichni chirurgové mě ujišťovali, že bude za dva týdny naprosto v pořádku a snad i ve formě,“ uvedl Chadim. „Je to v hlavě, musí si to přepnout, že bude v pořádku. Nic se mu stát nemůže, laparoskopický steh není problém.“
Obhájci titulu Japonci mohou triumfovat počtvrté
Před třemi lety porazili Japonci ve finále výběr USA 3:2. Jejich hlavní hvězdou je Šohei Ohtani, který letos nebude hrát v roli nadhazovače, ale pomůže z pozice pálkaře. Hvězda Los Angeles Dodgers chce šetřit ruku před sezonou MLB.
Ve skupině A na sebe narazí domácí Portoriko, Kuba, Kanada, Panama a Kolumbie. V béčku, které se hraje v Houstonu, se vedle výběru USA představí Mexičané, Britové, Brazilci a Italové. Šampiony z roku 2017 Američany povedou Aaron Judge, Cal Raleigh či Paul Skenes a Tarik Skubal. Skupinu D hostí Miami, hrát v ní budou týmy Venezuely, Nizozemska, Dominikánské republiky, Izraele a Nikaraguy.
World Baseball Classic se koná v době, kdy se hráči týmů MLB na jarních tréninkových kempech připravují na sezonu. Elitní turnaj za účasti profesionálů z MLB i japonské či korejské profesionální ligy vznikl v roce 2006 poté, co baseball přišel o účast na olympijských hrách. Třikrát uspěli Japonci, po jednom titulu mají Dominikánská republika a USA.