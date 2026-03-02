Baseballisté finišují přípravu před prestižním World Baseball Classic. V Japonsku zatím absolvovali čtyři přípravné zápasy a ve středu se přesunou do Tokia, kde o den později vstoupí do turnaje proti Jižní Koreji. Češi zahrnuli do přípravy také speciální trénink očí. Přímé přenosy z turnaje sledujte od 5. března na ČT sport a ČT sport Plus.
Baseballisté v Japonsku absolvovali i trénink očí. Přípravu komplikuje počasí
Baseballisté odletěli do Asie před více než týdnem, aby si zvykli na tamější podmínky. „Aklimatizace je klíčová věc. Bez ní bychom na tom byli stokrát hůř. Pocity hráčů jsou dvakrát lepší, než jsme měli před třemi lety. Těch osm hodin rozdílu se nedá ošidit,“ uvedl trenér Pavel Chadim.
Reprezentanti absolvovali čtyři přípravné duely s japonskými celky. Jednou zvítězili, jednou remizovali a dvakrát prohráli. Dva zápasy s Jomiuri Giants se pak neodehrály kvůli dešti.
Před středečním odletem do Tokia by měli sehrát ještě jeden duel proti Orix Buffaloes. „V přípravě o výsledky nejde, i když nikdo nesnáší prohrávat a zabolí to. Hráli jsme však s nejlepšími profi týmy Japonska, které jsou už měsíc v přípravě. My přijeli z tělocvičny a ze sněhu,“ řekl Chadim.
Před třemi lety Češi skončili v pětičlenné skupině čtvrtí, díky čemuž si vysloužili účast v letošním ročníku.
Do turnaje vstoupí proti ve čtvrtek Jižní Koreji, o den později narazí na Austrálii a den nato vyzvou Tchaj-wan. Působení ve skupině C zakončí 10. března proti domácímu Japonsku.
Program českého týmu na WBC (živě na ČT sport)
- 5. 3., 11:00: Česko – Jižní Korea
- 6. 3., 4:00: Austrálie – Česko
- 7. 3., 4:00: Tchaj-wan – Česko
- 10. 3., 11:00: Česko – Japonsko
Chadim musel již zohlednit dvě zdravotní komplikace. Michal Šindelka se k týmu připojí po čerstvé operaci slepého střeva, Max Prejda má lehce naražené zápěstí.
V týmu chybí zraněný Eric Sogard, nováčkem jen naopak jiný naturalizovaný Čech se zkušenostmi z MLB Terrin Vavra.
„Naprosto perfektně zapadl do týmu. Terrin je spíš drobnější hráč s obrovským baseballovým přehledem, baseballovou inteligencí. Má co klukům říct. Mám z toho velkou radost,“ řekl Chadim s tím, že Vavra bude jako univerzál hrát ve vnitřním poli. „Hodí se nám to takto takticky,“ podotkl čtyřiapadesátiletý kouč.
Češi v rámci přípravy absolvovali i neurovizuální oční trénink, který by jim měl pomoci při reakcích na odpalech. Chadim kvůli němu letos přizval do týmu odborníka.
„Asi před půlrokem jsem se v Koreji seznámil s tamním trenérem, který je specialistou na přípravu očí. Vytvořil systém, který je určený pro baseball,“ uvedl Chadim.
Hráči během tréninku reagují na světelné zelené a červené vjemy ve strike zóně, kterou mají namalovanou na zeď. Podle barvy a umístění reagují – buď švihají, nebo ne.
Stroje na ně vystřelují míčky rychlostí až 190 kilometrů za hodinu. „Zvykají si tak na oční koordinaci při téhle obrovské rychlosti,“ doplnil Chadim.