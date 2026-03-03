Baseball a softbal

Baseballisté za sebou mají přípravu na WBC. Z pěti utkání tři prohráli


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Baseballová reprezentace uzavřela přípravu v Japonsku
Zdroj: ČT24

Čeští baseballisté v Japonsku odehráli poslední přípravný zápas před začátkem turnaje World Baseball Classics. Na japonské půdě má za sebou jednu výhru, jednu remízu a tři porážky. Přímé přenosy z WBC sledujte od čtvrtka na ČT sport a ČT sport Plus.

Reprezentanti se nedokázali až do páté směny prosadit na pálce, poté se jim podařilo srovnat na 2:2. „Byli jsme takoví rozespalí. Pak jsme se probudili. Bude to potřeba, protože brzy začínáme naostro,“ hodnotil vnější polař Marek Chlup.

Japonský soupeř si ale brzy vedení vzal zpět a nakonec zvítězil 8:3. Reprezentaci nyní chystá přesun do místa dějiště základní skupiny World Baseball Classic – do Tokia.

Program českých baseballistů

Čtvrtek 5. 3. od 10:50: utkání Česko – Jižní Korea
Pátek 6. 3 od 3:50: utkání Austrálie – Česko
Sobota 7. 3. od 3:50: utkání Tchaj-wan – Česko
Úterý 10. 3. od 10:55: utkání Česko – Japonsko

