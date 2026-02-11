Moc si přeje, aby čeští baseballisté na prestižním World Clasic v Tokiu navázali na úspěch z roku 2023. Trenér Pavel Chadim, který s týmem příští týden odletí na přípravný kemp do Mijazaki, je přesvědčený, že jeho výběr se za tři roky výkonnostně posunul hodně dopředu.
Baseballisté chtějí na WBC ukázat, že už jsou dál
Souboj českých amatérů s absolutní špičkou na neoficiálním mistrovství světa před třemi lety zaujal fanoušky v Česku i v Japonsku. Národní tým se nyní vrací do Tokia s cílem zajistit si účast na dalším ročníku turnaje v roce 2030. Těžkou skupinu zahájí 5. března s Jižní Koreou, dalšími soupeři budou Tchaj-wan, Austrálie a domácí Japonsko.
„Jsme zkušenější a věřím, že i kvalitnější. Během posledních tří let jsme díky spolupráci s Japonskem maximálně využili všech otevřených dveří, které nám poskytlo. O tom, jestli to bude vidět na hřišti, hodně rozhodne i závěrečná příprava,“ řekl Chadim.
Při historické premiéře mezi elitou stačila české reprezentaci k udržení jedna výhra nad Čínou. „Musíme počítat s tím, že ani dvě výhry nemusí stačit. Půjde nám o každý bod. Mým snem je, aby poslední zápas s Japonskem měl ještě sportovní náboj. Pravděpodobnost, že japonské mistry světa porazíme, je asi jedna ku stu. Ale přál bych si, aby ještě bylo o co hrát. A s jakou bilancí k tomu dojdeme, to už bych nechtěl specifikovat,“ uvedl kouč.
Na soupisce má čtrnáct nováčků, kteří v roce 2023 v Tokiu nehráli, a devět hráčů, kteří věkově splňují kritéria pro podzimní mistrovství světa do 23 let. Kvůli zranění vypadla opora Eric Sogard. Novou tváří v týmu je jiný americký rodák Terrin Vavra, který by mohl Sogarda nahradit.
„S trochou nadsázky je to o deset let mladší klon Erica, vnitřní polař, odpaluje zleva, létá po metách. Lepší náhradu za Erica jsme asi dostat nemohli,“ konstatoval Chadim.
„Máme štěstí, že jsme narazili na kluka, který si váží možnosti hrát v českém dresu. Když jsme ho kontaktovali, najal si genealoga, který dal dohromady veškeré dokumenty a rodné listy související s jeho českými předky. Zásadní pro nás je, aby byl skromný a zapadl do týmu. Předpoklady k tomu má,“ věří kouč.