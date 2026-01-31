České baseballisty posílí na březnovém turnaji World Baseball Classic americký rodák s českými kořeny Terrin Vavra. Osmadvacetiletý univerzál, který má na kontě 68 startů v elitní Major League Baseball, by mohl na prestižní akci nahradit zraněného Erica Sogarda.
Za Česko bude hrát Vavra, posila pro World Baseball Classic se zkušenostmi z MLB
„Strašně milý kluk. S lehkou nadsázkou je to o deset let mladší klon Erica. Je to vnitřní polař, pálí zleva, létá po metách,“ řekl reprezentační trenér Pavel Chadim. „Ve všem, co jsme po něm chtěli, nebo naznačili, tak hned nabídl otevřený přístup a strašně se snaží,“ uvedl Chadim.
Rodák z Menomonie ve Wisconsinu Vavra strávil několik sezon v elitním týmu Baltimore Orioles, kde odehrál bezmála sedm desítek zápasů. Dalších více než 400 duelů sehrál napříč systémem Minor League Baseball.
„Když jsme mu řekli, že s ním počítáme, najmul si genealoga z České republiky, aby našel všechny rodné listy, které souvisí s jeho pradědečkem, který se narodil v České republice,“ podotkl Chadim.
World Baseball Classic se uskuteční od 5. do 17. března. Češi se ve skupině C v Tokiu utkají s domácím Japonskem, Jižní Koreou, Tchaj-wanem a Austrálií.