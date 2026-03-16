Baseball a softbal

Američané jsou ve finále WBC, Dominikánci končí


před 7 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Sestřih utkání USA – Dominikánská republika
Zdroj: ČT sport

Američtí baseballisté postoupili do finále turnaje World Baseball Classic. Utkání s Dominikánskou republikou vyhráli jen těsně 2:1. O první místo budou hrát s vítězem zápasu mezi Venezuelou a Itálií, která již na turnaji dokázala Američany jednou překvapit.

Dominikánští pálkaři na World Baseball Classic vzbuzovali u soupeřů hrůzu, proti Spojeným státům se ale prosadili jen jednou. Američané ale zápas dokázali díky dvěma úspěšným odpalům otočit a zvítězili 2:1.

O titul budou Spojené státy hrát proti lepšímu z dvojice Venezuela a Itálie.

Nahrávám video
Záznam utkání USA – Dominikánská republika
Zdroj: ČT sport

Japonci překvapivě podlehli Venezuele a s World Baseball Classic se loučí
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.