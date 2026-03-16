Američtí baseballisté postoupili do finále turnaje World Baseball Classic. Utkání s Dominikánskou republikou vyhráli jen těsně 2:1. O první místo budou hrát s vítězem zápasu mezi Venezuelou a Itálií, která již na turnaji dokázala Američany jednou překvapit.
Baseball a softbal
Američané jsou ve finále WBC, Dominikánci končí
Nahrávám video
Dominikánští pálkaři na World Baseball Classic vzbuzovali u soupeřů hrůzu, proti Spojeným státům se ale prosadili jen jednou. Američané ale zápas dokázali díky dvěma úspěšným odpalům otočit a zvítězili 2:1.
O titul budou Spojené státy hrát proti lepšímu z dvojice Venezuela a Itálie.
Nahrávám video