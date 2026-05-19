Zlatá tretra láká na Broedersovou-Bolovou na osmistovce a Železného životní jubileum

Na atletickou Zlatou tretru dorazí opět Femke Broedersová-Bolová. Úřadující mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek se představí poprvé venku na osmistovce. Mítink chystá také oslavu šedesátin Jana Železného.
Šestadvacetiletá Broedersová-Bolová skončila loni v Ostravě na hladké čtvrtce třetí v čase 49,98 sekundy. V této sezoně se rozhodla přejít na osmisetmetrovou trať. Poprvé ji běžela v hale v Metách za 1:59,07. „V Ostravě poběží vůbec první osmistovku v životě na otevřené dráze. Uvidíme, jaké zvolí tempo. Bude to každopádně ostře sledovaná událost,“ řekl manažer mítinku Alfonz Juck.
Broedersová-Bolová bude jednou z hlavních zahraničních hvězd 65. ročníku. Organizátoři již dříve oznámili účast Američana Lylese a Australana Gouta, kteří se poprvé utkají ve sprintu na 150 metrů. Mohou atakovat nejlepší čas historie 14,92 Jamajčana Kishaneho Thompsona. Na trati 1000 metrů se pokusí vylepšit světový rekord Hoey a Attaoui.
Startovat bude i manžel Bolové, belgický rekordman ve skoku o tyči Ben Broeders. V tyčkařském sektoru bude favoritem Řek Emmanuil Karalis, který může při absenci Švéda Armanda Duplantise zaútočit na jeho rekord mítinku 613 cm.
Na mužské stovce se představí Američan Jordan Anthony, který v dubnu zaběhl na Floridě čas 9,91 sekundy. „Chceme s ním dosáhnout to, co asi každý mítink na této úrovni. A to je stovka pod deset sekund,“ uvedl Juck. Vyzyvatelem Anthonyho by mohl být jeho krajan a olympijský finalista Ronnie Baker.
Početná bude i česká účast. Loňské vítězství chce obhajovat tyčkařka Amálie Švábíková, mezi muži bude startovat David Holý. Ve výškařském sektoru se představí Jan Štefela, mezi oštěpaři budou bojovat Jakub Vadlejch či Nikola Ogrodníková, která se vrátila po mateřské přestávce. Chybět by neměl koulař Tomáš Staněk. Účast přislíbili také Karolína Maňasová, Lurdes Gloria Manuel, Tomáš Horák, Filip Sasínek, Filip Toul, Michal Rada či Vít Müller. „Chceme mít největší české zastoupení, jaké je možné,“ řekl Juck.
V den konání Zlaté tretry oslaví 60. narozeniny Železný. Organizátoři chystají pro světového rekordmana speciální oslavu. „Nebudeme ale více prozrazovat. Věříme, že to bude důstojné, a chceme, aby mu diváci mohli na dálku pogratulovat. I když dobře víme, že Honza je typ, který nemá tyto oslavy a veřejná vystoupení moc rád, tentokrát se jim nevyhne,“ uvedl Juck.