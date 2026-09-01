Atletika

Ultimátní atletické MS bude bez medailí, trofej dostanou jen vítězové


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, worldathletics.org, ČT sport

Na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti se nebudou rozdělovat medaile. Trofej dostanou jen vítězové. Každý z účastníků nové globální akce určené jen pro úzkou skupinu atletů dostane speciální náramek. Přímé přenosy sledujte od 11. do 13. září na ČT sport a ČT sport Plus.

Trofej pro vítěze místo medailového ohodnocení trojice nejlepších vychází z konceptu této akce, jejímž hlavním cílem je korunovat ty nejlepší z nejlepších.

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Finále běhu na 400 m s českou nadějí Manuel
Zdroj: ČT sport

„Tento globální šampionát je celý o snaze být ten jeden atlet, který se dostane na vrchol. Cítili jsme, že rozdělovat ocenění prvním třem neodpovídá tomuto základnímu konceptu, takže jsme se místo toho soustředili na trofeje pro vítěze každé disciplíny,“ uvedl prezident Světové atletiky Sebastian Coe.

Všichni účastníci této výběrové akce dostanou na památku náramek se svým jménem. Náramky mají nastavitelnou velikost, takže budou sedět všem od výškařek po kladiváře. Trofej, kterou lze spojit s náramkem v jeden celek, připomíná kamennou sochu. Její tvar odráží hvězdu, která je logem akce, a zlatá hvězda na horní ploše odkazuje na vítězství v závodě nebo soutěži.

Ohňostroj, čestné kolo. Žádné ceremoniály

Vzhledem k tomu, že nebudou medaile, nebudou ani tradiční medailové ceremoniály. Každý vítěz si vezme trofej z podstavce u dráhy nebo sektoru, kde se bude závodit. Jeho úspěch oslaví i ohňostroj. Pak se po čestném kole vydá na tribuny a „Cestou šampionů“ mezi diváky zamíří s trofejí do prostoru na televizní rozhovory.

Z českých atletů jsou v žebříčku pro ultimátní šampionát aktuálně na postupových pozicích halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, bronzový výškař loňského světového šampionátu Jan Štefela a čtvrtý kladivář srpnového mistrovství Evropy Volodymyr Myslyvčuk.

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Kladiváře Myslyvčuka od bronzu dělilo sedm centimetrů
Zdroj: ČT sport

Program vysílání ultimátního MS v atletice

Pátek 11. 9., 19:00 (ČT sport)

19:08 4x100 m mix – FINÁLE
19:13 výška, Ž – FINÁLE
19:19 400 m, M – semifinále
19:23 kladivo, M – FINÁLE
19:38 400 m, Ž – semifinále
20:04 100 m př., Ž – semifinále
20:08 tyč, M – FINÁLE
20:21 100 m př., M – semifinále
20:36 5000 m, M – FINÁLE
20:53 dálka, Ž – FINÁLE
20:57 800 m, Ž – semifinále
21:20 100 m př., Ž – FINÁLE
21:49 100 m př., m – FINÁLE

Sobota 12. 9., 18:00 (celé na ČT sport Plus)

18:08 400 m, Ž – FINÁLE
18:13 oštěp, Ž – FINÁLE
18:18 400 m, M – FINÁLE
18:26 800 m, M – semifinále
18:43 tyč, Ž – FINÁLE
18:46 400 m př., Ž – semifinále
19:04 100 m, Ž – semifinále
19:21 100 m, M – semifinále
19:36 1500 m, Ž – FINÁLE
19:44 dálka, M – FINÁLE
19:57 400 m př, M – semifinále
20:18 800 m, Ž – FINÁLE
20:38 100 m, Ž – FINÁLE
20:49 100 m, M – FINÁLE

Neděle 13. 9., 18:00 (ČT sport)

18:08 400 m př., Ž – FINÁLE
18:13 oštěp, M – FINÁLE
18:18 200 m, M – semifinále
18:36 400 m př., M – FINÁLE
18:44 200 m, Ž – semifinále
19:04 výška, M – FINÁLE
19:10 5000 m, Ž – FINÁLE
19:34 trojskok, Ž – FINÁLE
19:41 800 m, M – FINÁLE
19:53 4x400 m mix – FINÁLE
20:10 1500 m, M – FINÁLE
20:38 200 m, M – FINÁLE
20:49 200 m, Ž – FINÁLE

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