Mezi „ultimátní“ elitou nového šampionátu nechybí Manuel, Štefela ani Myslyvčuk. Sledujte na ČT sport

Trojice českých atletů si v Budapešti vyzkouší novou atletickou soutěž: World Athletics Ultimate Championship. Mezi elitou budou závodit Lurdes Gloria Manuel, Jan Štefela a Volodymyr Myslyvčuk. Přímé přenosy sledujte od pátku do neděle na ČT sport a ČT sport Plus.
Program obsahuje 28 disciplín rozdělených do tří tříhodinových večerních bloků. V technických disciplínách a delších bězích se uskuteční rovnou finále. V závodech do 800 metrů je na programu semifinále, z něhož postoupí polovina ze 16 přihlášených.
Až dva starty tak může v Budapešti absolvovat i nejlepší česká atletka současnosti Manuel. Ta minulý týden skončila pátá ve finále Diamantové ligy. Semifinále ženské čtvrtky se uskuteční v pátek v 19:38.
Favoritkou na celkové vítězství spojené s odměnou 150 tisíc dolarů (3,1 milionu korun) je na čtvrtce letos neporažená olympijská šampionka Marileidy Paulinová. Ta vyhrála finále Diamantové ligy v rekordu seriálu 48,48. Pod 49 sekund se v této sezoně z účastnic ultimátního šampionátu dostala ještě Američanka Aaliayah Butlerová. Dalších deset závodnic včetně Manuel zaběhlo letos čtvrtku pod 50 sekund.
V pátek kromě Manuel, kterou případné finále čeká v sobotu, nastoupí z českých reprezentantů ještě Myslyvčuk. Pořadatelskou zemi bude reprezentovat stříbrný olympijský medailista a letošní mistr Evropy Bence Halász. Myslyvčuk je papírově nejhorším z osmičky účastníků, ale už jen za start v Budapešti má jistou prémii minimálně 10 tisíc dolarů (přes 208 tisíc korun).
Poslední z českých zástupců Štefela bude závodit v neděli. Může si spravit chuť po nevydařené letní sezoně, kdy se neprosadil na žádném mítinku Diamantové ligy a nepostoupil z kvalifikace na ME. Výškařů bude ve hře osm včetně letošního evropského šampiona Gianmarca Tamberiho a překvapivého vítěze finále Diamantové ligy Poláka Mateusze Kolodziejského. Určitě se nikdo nebude dělit o vítězství, to pravidla ultimátního šampionátu zakazují. V případě shody by následovalo rozeskakování.
Hlavní hvězdou šampionátu je současný král světové tyčky Armand Duplantis, který nahrál oficiální hymnu této akce s názvem Gold. Zazpívá ji naživo na závěr mistrovství. V akci bude také trojice běžců, kteří letos překonali světové rekordy. Stodesítku překážek poběží Američan Ja'Kobe Tharp, stovku s plůtky jeho krajanka Masai Russellová a favoritem dlouhých překážek bude jako nejrychlejší závodník historie Brazilec Alison dos Santos.
Poprvé od finále ME by měly osmistovku běžet všechny tři největší hvězdy současnosti – Švýcarka Audrey Werrová, Britka Keely Hodgkinsonová i Nizozemka Femke Broedersová-Bolová. Především díky Werrové se v této sezoně několikrát otřásal letitý světový rekord české legendy Jarmily Kratochvílové. Budapešť je letos poslední šancí, kde ho mohou současné půlkařky pokořit.
Program vysílání ultimátního MS v atletice
Program vysílání ultimátního MS v atletice
Pátek 11. 9., 19:00 (ČT sport)
19:08 4x100 m mix – FINÁLE
19:13 výška, Ž – FINÁLE
19:19 400 m, M – semifinále
19:23 kladivo, M – FINÁLE
19:38 400 m, Ž – semifinále
20:04 100 m př., Ž – semifinále
20:08 tyč, M – FINÁLE
20:21 100 m př., M – semifinále
20:36 5000 m, M – FINÁLE
20:53 dálka, Ž – FINÁLE
20:57 800 m, Ž – semifinále
21:20 100 m př., Ž – FINÁLE
21:49 100 m př., m – FINÁLE
Sobota 12. 9., 18:00 (celé na ČT sport Plus)
18:08 400 m, Ž – FINÁLE
18:13 oštěp, Ž – FINÁLE
18:18 400 m, M – FINÁLE
18:26 800 m, M – semifinále
18:43 tyč, Ž – FINÁLE
18:46 400 m př., Ž – semifinále
19:04 100 m, Ž – semifinále
19:21 100 m, M – semifinále
19:36 1500 m, Ž – FINÁLE
19:44 dálka, M – FINÁLE
19:57 400 m př, M – semifinále
20:18 800 m, Ž – FINÁLE
20:38 100 m, Ž – FINÁLE
20:49 100 m, M – FINÁLE
Neděle 13. 9., 18:00 (ČT sport)
18:08 400 m př., Ž – FINÁLE
18:13 oštěp, M – FINÁLE
18:18 200 m, M – semifinále
18:36 400 m př., M – FINÁLE
18:44 200 m, Ž – semifinále
19:04 výška, M – FINÁLE
19:10 5000 m, Ž – FINÁLE
19:34 trojskok, Ž – FINÁLE
19:41 800 m, M – FINÁLE
19:53 4x400 m mix – FINÁLE
20:10 1500 m, M – FINÁLE
20:38 200 m, M – FINÁLE
20:49 200 m, Ž – FINÁLE