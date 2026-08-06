Senzační medaile. Česká smíšená štafeta získala na juniorském MS stříbro

O překvapivý zisk cenného kovu se postarala česká smíšená štafeta na juniorském světovém šampionátu v americkém Eugene. V běhu na 4x400 metrů získala nečekané stříbro, když finišmanka Linda Botková zaznamenala nejrychlejší úsek ze všech finalistek. Sestava, kterou ještě tvořili Lukáš Mareš, Sophia Pischnothová a Jakub Marek, nestačila s časem 3:18,16 minuty jen na suverénní domácí Spojené státy, jež vyhrály s výkonem 3:15,31.
Česká štafeta vylepšila národní maximum své věkové kategorie už v rozběhu, kde nastoupila Kateřina Čechová. Ve finále ji nahradila šestnáctiletá Botková, čerstvá dorostenecká a juniorská evropská rekordmanka na 400 metrů překážek.
Od Marka, jenž ve finále bojoval s mírnými potížemi se zadním stehenním svalem, přebírala štafetu na šesté pozici. Pak zahájila stíhací jízdu. Letmou čtvrtku zvládla za 51,59 sekundy a v konkurenci soupeřek, které mohou být až o tři roky starší, vybojovala pro Česko překvapivou medaili.
S odstupem 29 setin za ní doběhla pro bronz štafeta Austrálie, čtvrtá Jamajka ztratila na Česko 62 setin. „Já jsem teda Lindě hodně věřil. Ale musím se přiznat: že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil,“ řekl na webu svazu Mareš. Spokojeností zářila i Botková. „Jsem ráda za svůj tým, krásně mi to rozběhnul. Jsem hrozně ráda, že postoupili z rozběhu. A to finále se povedlo neskutečně,“ rozplývala se.
Juniorské mistrovství světa v Eugene bude pokračovat do neděle. Na minulém světovém šampionátu získali čeští atleti šest medailí včetně titulů desetibojaře Tomase Järvinena a čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel.