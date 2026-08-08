Stýplařka Berková skončila pátá na juniorském světovém šampionátu

Ema Berková obsadila na juniorském mistrovství světa v Eugene páté místo v běhu na 3000 metrů překážek. Časem 9:49,06 vylepšila osmnáctiletá stýplařka o téměř čtyři sekundy dva roky starý český juniorský rekord Karolíny Jarošové. Podruhé se dostala pod desetiminutovou hranici a osobní maximum si posunula skoro o deset sekund.
Zhruba sekunda chyběla šumperské závodnici k tomu, aby byla v závodě nejlepší zástupkyní Evropy, ale prohrála v závěru souboj se Švédkou Majken Söderlundovou Larssonovou (9:48,01), jež rovněž překonala národní rekord.
„Chvíli jsem myslela, že to bude i na čtvrté místo, ale pak mě Švédka přefinišovala, ale já jsem i tak nadšená z toho národního rekordu,“ uvedla Berková na svazovém webu.
Stupně vítězů obsadily africké běžkyně v čele se suverénní Etiopankou Almaz Johannisovou (9:15,81). Druhá skončila její krajanka Wosane Asefaová před Keňankou Anataschou Cheptoovou.
Desetibojařům se příliš nedařilo, Botková si zaběhla semifinále
V Eugene pokračuje i soutěž desetibojařů. Adam Juliš před výškou figuroval na čtvrté příčce průběžného pořadí, podařilo se mu ale zdolat jenom základní výšku 176 centimetrů, což znamenalo velký propad. Zklamání si částečně vynahradil na čtvrtce díky novému osobnímu rekordu 49,13. Výkon znamenal posun na průběžné čtrnácté místo. S výškou bojoval i Bohuslav Čertík, zdolal jen 182 centimetrů. Běh na 400 metrů pak zvládl za 49,60 a v průběžném hodnocení po pěti disciplínách je pětadvacátý.
Zkušenosti na juniorské světové scéně sbírá teprve šestnáctiletá Linda Botková. Ve své doplňkové disciplíně na 100 metrů překážek postoupila z dopoledního rozběhu do večerního semifinále, v něm byla druhou nejmladší závodnicí z celého startovního pole a doběh uzavřela.
Výsledky mistrovství světa juniorů v atletice
Výsledky mistrovství světa juniorů v atletice
Junioři:
400 m: Deleon (USA) 44,47, 3000 m: 1. Kiprono (Keňa) 7:28,28, trojskok: 1. Edwards (Jam.) 17,08, kladivo: 1. Čchen Ťia-wej (Čína) 79,16, oštěp: 1. Heymans (JAR) 80,50.
Juniorky:
400 m: 1. Kušová (Pol.) 51,06, 3000 m př.: 1. Johannisová (Et.) 9:15,81, ...5. Berková (ČR) 9:49,06.