Tyčkař Duplantis skočil v Budapešti přes šest metrů, světový rekord ale odolal

Armand Duplantis vyhrál na mítinku kategorie Continental Tour-Gold v Budapešti skokem 607 centimetrů. Pokusy o nový světový rekord 632 cm mu ale nevyšly.
Jediná česká účastnice mítinku Apolena Švábíková zdolala v soutěži tyčkařek pouze základní výšku 426 cm a podělila se o sedmé místo.
Před měsícem na Diamantové lize ve Stockholmu skočil světový rekordman Duplantis jen 580 cm a jeho vítězná série po třech letech skončila. Jeho přemožitel Kurtis Marschall z Austrálie byl jeho největším soupeřem i na Memoriálu Istvána Gyulaie v maďarské metropoli.
Šest metrů oba zdolali na druhý pokus, o sedm centimetrů výš už uspěl jen šestadvacetiletý Švéd. Následně se Duplantis pokusil vylepšit světový rekord na 632 cm a při druhém skoku mu k úspěchu moc nechybělo.
Kanaďan Ethan Katzberg posunul v kladivářském kruhu vlastní nejlepší světový výkon roku na 83,64 metru. Za osmdesátimetrovou hranici se dostali i čtyři soupeři olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa.
V září se elitní atleti do Budapešti vrátí na premiérový ročník ultimátního světového šampionátu.