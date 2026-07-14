Atletika

Tyčkař Duplantis skočil v Budapešti přes šest metrů, světový rekord ale odolal


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Armand Duplantis vyhrál na mítinku kategorie Continental Tour-Gold v Budapešti skokem 607 centimetrů. Pokusy o nový světový rekord 632 cm mu ale nevyšly.

Jediná česká účastnice mítinku Apolena Švábíková zdolala v soutěži tyčkařek pouze základní výšku 426 cm a podělila se o sedmé místo.

Před měsícem na Diamantové lize ve Stockholmu skočil světový rekordman Duplantis jen 580 cm a jeho vítězná série po třech letech skončila. Jeho přemožitel Kurtis Marschall z Austrálie byl jeho největším soupeřem i na Memoriálu Istvána Gyulaie v maďarské metropoli.

Šest metrů oba zdolali na druhý pokus, o sedm centimetrů výš už uspěl jen šestadvacetiletý Švéd. Následně se Duplantis pokusil vylepšit světový rekord na 632 cm a při druhém skoku mu k úspěchu moc nechybělo.

Kanaďan Ethan Katzberg posunul v kladivářském kruhu vlastní nejlepší světový výkon roku na 83,64 metru. Za osmdesátimetrovou hranici se dostali i čtyři soupeři olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa.

V září se elitní atleti do Budapešti vrátí na premiérový ročník ultimátního světového šampionátu.

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