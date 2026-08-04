Botková se dostala do hlasování o nejlepší atletický výkon Evropy

Evropská atletika zařadila Lindu Botkovou mezi nejlepší závodnice uplynulého měsíce. Šestnáctiletá česká reprezentantka nadchla na dorosteneckém mistrovství Evropy rekordním během na 400 metrů překážek a nyní se dostala v pětičlenné nominaci mezi dospělé atletické hvězdy kontitnentu. Hlasovat o tom nejlepším výkonu za červenec je možné na webu Evropské atletiky do pátku 7. srpna.
Botková na šampionátu v Rieti naprosto dominovala a ve finále časem 55,19 sekundy překonala dorostenecký i juniorský evropský rekord. Ve své věkové kategorii do 18 let, kam bude patřit ještě v příští sezoně, ve světových historických tabulkách zaostala jen za olympijskou vítězkou a světovou rekordmankou Sydney McLaughlinovou.
Díky tomu je v nominaci společně s italskou dálkařkou Larissou Iapichinovou, jež v Eugene zlepšila národní rekord na 712 centimetrů, nejrychlejší evropskou čtvrtkařkou této sezony Henriette Jaegerovou, švýcarskou sprinterkou s časem pod 11 sekund na stovce Geraldine La Tiziovou-Freyvou a britskou běžkyní Elise Thornerovou, která na Hrách Commonwealthu získala stříbro na 3000 metrů překážek.
Mezi muži Evropská atletika na základě červencových výkonů nominovala novopečeného světového rekordmana na míli Joshe Kerra, řeckého dálkaře Miltiadise Tenotglua, italského koulaře Leonarda Fabbriho, litevského diskaře Mykolase Aleknu a italského trojskokana Andyho Díaze Hernándeze.
V pondělí začíná v Birminghamu mistrovství Evropy, kde ale Botková závodit nebude, přestože rekordním časem splnila ostrý limit Evropské atletiky. Dala přednost účasti na juniorském mistrovství světa, které se koná tento týden v Eugene. Tam bude startovat v závodě na 100 metrů překážek.