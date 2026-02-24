Jan Štefela ovládl Banskobystrickou laťku výkonem 232 centimetrů a zaostal o centimetr za osobním rekordem. Už jako jistý vítěz se třikrát pokusil o 235 centimetrů, ale těsně neuspěl. Dosažený výkon řadí českého výškaře v letošních tabulkách Světové atletiky na druhé místo za Rusa Danila Lysenka (233).
Štefela vyhrál v Banské Bystrici, zaostal o centimetr za osobním maximem
Štefela se přes 232 dostal v závodě jako jediný. O dva centimetry méně skočili Japonec Tomohiro Šinno a korejský obhájce prvenství a trojnásobný vítěz prestižního mítinku U Sang-hjok.
Halový vicemistr Evropy Štefela se při druhém letošním startu představil ve špičkové formě. Dva týdny po Beskydské laťce, na níž v Třinci vstoupil do sezony výkonem 225, si první opravu připsal až na výšce 230 a tu následnou už znovu překonal napoprvé.
„Překvapený nejsem, od začátku sezony jsem věděl, že to v sobě mám. Jenom to bylo o tom najít správný rytmus a dostat se do toho, protože jsme celkem dost potrénovali a byla nějaká zranění, takže jsem toho moc nenaskákal. Na to, že tu halu bereme celkem okrajově, tak si myslím, že ten výsledek je celkem v pohodě,“ řekl svěřenec Jaroslava Báby.
V soutěži nebyl spokojený s technikou, ačkoliv závodem dlouho procházel bez zaváhání. „Až na těch 232 byl ten pokus opravdu dobrý a následné tři na 235 byly jakž takž, že se na ně dalo dívat,“ dodal Štefela.
Soutěž žen vyhrála dvacetiletá Angelina Topičová, jež poprvé v kariéře přeskočila dva metry a vytvořila srbský rekord. Laťku v dvoumetrové výšce překonala letos jako druhá po ukrajinské hvězdě Jaroslavě Mahučichové, jež vede tabulky výkonem 203.