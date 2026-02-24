Atletika

Štefela vyhrál v Banské Bystrici, zaostal o centimetr za osobním maximem


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Jan Štefela ovládl Banskobystrickou laťku výkonem 232 centimetrů a zaostal o centimetr za osobním rekordem. Už jako jistý vítěz se třikrát pokusil o 235 centimetrů, ale těsně neuspěl. Dosažený výkon řadí českého výškaře v letošních tabulkách Světové atletiky na druhé místo za Rusa Danila Lysenka (233).

Štefela se přes 232 dostal v závodě jako jediný. O dva centimetry méně skočili Japonec Tomohiro Šinno a korejský obhájce prvenství a trojnásobný vítěz prestižního mítinku U Sang-hjok.

Halový vicemistr Evropy Štefela se při druhém letošním startu představil ve špičkové formě. Dva týdny po Beskydské laťce, na níž v Třinci vstoupil do sezony výkonem 225, si první opravu připsal až na výšce 230 a tu následnou už znovu překonal napoprvé.

„Překvapený nejsem, od začátku sezony jsem věděl, že to v sobě mám. Jenom to bylo o tom najít správný rytmus a dostat se do toho, protože jsme celkem dost potrénovali a byla nějaká zranění, takže jsem toho moc nenaskákal. Na to, že tu halu bereme celkem okrajově, tak si myslím, že ten výsledek je celkem v pohodě,“ řekl svěřenec Jaroslava Báby.

V soutěži nebyl spokojený s technikou, ačkoliv závodem dlouho procházel bez zaváhání. „Až na těch 232 byl ten pokus opravdu dobrý a následné tři na 235 byly jakž takž, že se na ně dalo dívat,“ dodal Štefela.

Soutěž žen vyhrála dvacetiletá Angelina Topičová, jež poprvé v kariéře přeskočila dva metry a vytvořila srbský rekord. Laťku v dvoumetrové výšce překonala letos jako druhá po ukrajinské hvězdě Jaroslavě Mahučichové, jež vede tabulky výkonem 203.

Související články

Švábíková vylepšila český halový rekord, Manuel v Toruni skončila třetí

22. 2. 2026

Švábíková vylepšila český halový rekord, Manuel v Toruni skončila třetí

McRae překonal na halovém mítinku světový rekord na 400 metrů

14. 2. 2026

McRae překonal na halovém mítinku světový rekord na 400 metrů
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.