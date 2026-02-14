Atletika

McRae překonal na halovém mítinku světový rekord na 400 metrů


Američan Khaleb McRae zaběhl na mítinku ve Fayetteville časem 44,52 halový světový rekord na 400 metrů. Pětadvacetiletý vicemistr světa ze štafety na 4x400 m překonal o pět setin sekundy více než dvacet let starý rekord krajana Kerrona Clementa ze stejné dráhy v Arkansasu.

McRaeův čas musí ještě ratifikovat Světová atletika, což v tomto případě není jen formalita. Mezinárodní federace už v minulých letech dvakrát neuznala na halové čtyřstovce jako oficiální rekordy rychlejší časy: 44,49 Kanaďana Moralese Williamse právě z Fayetteville z roku 2024 kvůli nestandardním startovním blokům a 44,52 Američana Michaela Normana z College Station v Texasu z roku 2018 kvůli absenci dopingové zkoušky.

Clement zaběhl rekordní čas 44,57 ve Fayetteville v březnu roku 2005. Na pátečním mítinku Indoor Tour Silver také olympijská vítězka ze stovky Julien Alfredová ve sprintu na 60 metrů vylepšila o setinu sekundy svůj vlastní nejlepší výkon sezony na 6,99.

Do čela letošních tabulek se dostali i Američané Jordan Anthony na hladké šedesátce (6,43) a Trey Cunningham na stejné trati s překážkami (7,37). Oba se těmito výkony dostali do top 10 nejrychlejších časů historie.

