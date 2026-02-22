Atletika

Švábíková vylepšila český halový rekord, Manuel v Toruni skončila třetí


22. 2. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Amálie Švábíková se v Clermont-Ferrand blýskla novým českým halovým maximem, s výškou 476 centimetrů navíc patřila k nejlepším ze všech závodnic. Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na zlatém mítinku World Indoor Tour v Toruni skončila třetí. V čase 51,17 sekundy dvacetiletá reprezentantka zaostala o 14 setin za svým dva týdny starým osobním rekordem.

Šestadvacetiletá tyčkařka po dvou týdnech o centimetr vylepšila výkon z Met a pokoušela se pak o absolutní národní rekord. Na laťce ve výšce 482 cm třikrát neuspěla a v čele domácích historických tabulek zůstala s výkonem 480 z předloňské pařížské olympiády.

Švábíková měla nejlepší zápis ze čtveřice tyčkařek, které vítěznou výšku zdolaly. V soutěži měla do té doby jedinou opravu na 470 a své halové maximum pak vylepšila hned napoprvé. Druhá s jedním nezdarem navíc skončila bronzová medailistka z loňského mistrovství světa Tina Šutejová ze Slovinska. Třetí Imogen Ayrisová z Nového Zélandu si vytvořila osobní rekord a čtvrtá Marie-Julie Bonninová překonala francouzský rekord.

V soutěži mužů vstoupil do sezony fenomenální Armand Duplantis výkonem 606 cm a ujal se vedení v letošních tabulkách. Diváci pak sledovali tři neúspěšné pokusy hvězdného Švéda o světový rekord 631 cm. Přes rovných šest metrů se v soutěži dostal poprvé v životě Australan Kurtis Marschall a skončil druhý.

Manuel překonala svoji parťačku

Manuel vyhrála svůj běh, kde předběhla i nizozemskou hvězdu a svoji tréninkovou parťačku Lieke Klaverovou, které tak oplatila porážku z ostravského mítinku Czech Indoor Gala. Začátkem měsíce s ní prohrála o 12 setin, tentokrát halovou mistryni Evropy ve finiši předstihla o 18 setin.

Vítězkou závodu se stala slovenská rekordmanka Emma Zapletalová, která ovládla druhý běh. Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa v závodu na 400 metrů překážek vyhrála za 50,90 o sedm setin před domácí favoritkou Natalií Bukowieckou.

V běhu na 60 metrů skončila v dějišti březnového mistrovství světa v hale na šestém místě Karolína Maňasová výkonem 7,18 sekundy. V rekordu mítinku 6,99 zvítězila Italka Zaynab Dossová.

Přečtěte si také

Švábíková i Manuel na mítinku v Métách ukázaly formu

8. 2. 2026

Švábíková i Manuel na mítinku v Métách ukázaly formu

Manuel na Czech Indoor Gala zaběhla osobní rekord, Molnár evropský

3. 2. 2026

Manuel na Czech Indoor Gala zaběhla osobní rekord, Molnár evropský
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.