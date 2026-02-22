Amálie Švábíková se v Clermont-Ferrand blýskla novým českým halovým maximem, s výškou 476 centimetrů navíc patřila k nejlepším ze všech závodnic. Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na zlatém mítinku World Indoor Tour v Toruni skončila třetí. V čase 51,17 sekundy dvacetiletá reprezentantka zaostala o 14 setin za svým dva týdny starým osobním rekordem.
Švábíková vylepšila český halový rekord, Manuel v Toruni skončila třetí
Šestadvacetiletá tyčkařka po dvou týdnech o centimetr vylepšila výkon z Met a pokoušela se pak o absolutní národní rekord. Na laťce ve výšce 482 cm třikrát neuspěla a v čele domácích historických tabulek zůstala s výkonem 480 z předloňské pařížské olympiády.
Švábíková měla nejlepší zápis ze čtveřice tyčkařek, které vítěznou výšku zdolaly. V soutěži měla do té doby jedinou opravu na 470 a své halové maximum pak vylepšila hned napoprvé. Druhá s jedním nezdarem navíc skončila bronzová medailistka z loňského mistrovství světa Tina Šutejová ze Slovinska. Třetí Imogen Ayrisová z Nového Zélandu si vytvořila osobní rekord a čtvrtá Marie-Julie Bonninová překonala francouzský rekord.
V soutěži mužů vstoupil do sezony fenomenální Armand Duplantis výkonem 606 cm a ujal se vedení v letošních tabulkách. Diváci pak sledovali tři neúspěšné pokusy hvězdného Švéda o světový rekord 631 cm. Přes rovných šest metrů se v soutěži dostal poprvé v životě Australan Kurtis Marschall a skončil druhý.
Manuel překonala svoji parťačku
Manuel vyhrála svůj běh, kde předběhla i nizozemskou hvězdu a svoji tréninkovou parťačku Lieke Klaverovou, které tak oplatila porážku z ostravského mítinku Czech Indoor Gala. Začátkem měsíce s ní prohrála o 12 setin, tentokrát halovou mistryni Evropy ve finiši předstihla o 18 setin.
Vítězkou závodu se stala slovenská rekordmanka Emma Zapletalová, která ovládla druhý běh. Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa v závodu na 400 metrů překážek vyhrála za 50,90 o sedm setin před domácí favoritkou Natalií Bukowieckou.
V běhu na 60 metrů skončila v dějišti březnového mistrovství světa v hale na šestém místě Karolína Maňasová výkonem 7,18 sekundy. V rekordu mítinku 6,99 zvítězila Italka Zaynab Dossová.