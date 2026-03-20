Startuje halové MS. Medailovými nadějemi jsou Štefela a Švábíková, nechybí globální hvězdy

Osmnáct členů čítá česká výprava na halové mistrovství světa v polské Toruni. Papírově největší ambice mají výškař Jan Štefela a tyčkařka Amálie Švábíková, kteří by mohli ukončit osmileté čekání české atletiky na cenný kov z této akce. Na šampionátu se představí i dvanáct obhájců titulu a jedenáct šampionů z loňského MS pod širým nebem v Tokiu. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Nejlepší český atlet roku 2025 Štefela v minulé sezoně získal evropské stříbro v hale a světový bronz venku. Na HMS výkonem 214 centimetrů obsadil až devátou pozici.
S letošním halovým osobním rekordem 232 centimetrů je lídrem startovního pole, ve kterém nechybí ani obhájce titulu U Sang-hjo z Koreje a řada dalších vyrovnaných závodníků. „Na velkých akcích může vystřelit kdokoliv. Týpek, co je dvanáctý, může být první. Tam jsou všichni připravení,“ řekl Štefela.
O medaili chce na HMS bojovat česká rekordmanka ve skoku o tyči Švábíková. Sezonní maximum 476 centimetrů ji řadí na dělenou třetí pozici mezi účastnicemi. Favoritkami jsou Novozélanďanka Eliza McCartneyová a Slovinka Tina Šutejová, které jako jediné z přihlášených překonaly v této sezoně 480 centimetrů.
Cenný kov na HMS získali pro Česko naposledy v Birminghamu 2018 zlatý čtvrtkař Pavel Maslák a bronzový koulař Tomáš Staněk. Na dalších třech HMS vyšla česká výprava medailově naprázdno. Do výběru pro Toruň vkládá reprezentační šéftrenér Pavel Sluka velké naděje.
„V minulosti jsme tam neměli atlety, kteří by patřili do top špičky, a spíš jsme čekali na nějakou náhodu. Teď jsme v období, kdy na štěstí budeme čekat, ale máme tam atlety, kteří patří do absolutní špičky na světě. Beru to pozitivně, že se nejedeme jenom zúčastnit,“ řekl.
Nominace českého týmu na halové mistrovství světa v atletice v Toruni
Muži:
David Holý (tyč), Tomáš Horák (400 m, 4x400 m), Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko (oba 60 m př.), Ondřej Kopecký, Vilém Stráský (oba sedmiboj), Jan Štefela (výška), Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix (všichni 4x400 m).
Ženy:
Kimberley Ficenec (800 m), Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová (obě 400 m, 4x400 m), Karolína Maňasová (60 m), Amálie Švábíková (tyč), Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová (obě 4x400 m).
Duplantis a Karalis zabojují o zlato v tyči
Galapředstavení na vysokých výškách slibuje mužská tyč. Rovnou pět z přihlášených skokanů překonalo v této sezoně šestimetrovou hranici. Vévodí jim král této disciplíny Švéd Armand Duplantis, jenž vlastní světový rekord nedávno posunul na 631 centimetrů.
Cestu za čtvrtým halovým světovým titulem se mu pokusí překazit zejména Řek Emmanuil Karalis, jenž se letos výkonem 617 cm dostal na druhou příčku historických tabulek.
Jako čerstvá světová rekordmanka se představí britská půlkařka Keely Hodgkinsonová, která zlepšila 24 let staré maximum Slovinky Jolandy Čeplakové téměř o sekundu na 1:54,87. Na HMS ji čeká premiéra. Z venkovních světových šampionátů má tři medaile, ale ještě žádné zlato.
Horák zabojuje v elitní konkurenci
Pozici světového rekordmana bude potvrzovat také americký čtvrtkař Khaleb McRae, který před měsícem zaběhl dva okruhy v hale za 44,52 sekundy. Na startu bude také Kanaďan Christopher Morales Williams, jenž to zvládl před dvěma lety ještě o tři setiny rychleji, ale Světová atletika jeho rekord neuznala, protože startoval z nevyhovujících bloků.
Čtvrtku poběží i evropský halový rekordman Attila Molnár z Maďarska. V elitní konkurenci se pokusí prosadit osmnáctiletý český talent Tomáš Horák, jenž se letos stal novým držitelem evropského juniorského rekordu.
Po čtyřech letech se na HMS vrací trojskokanka Yulimar Rojasová. V roce 2022 triumfovala v Bělehradě v dosud platném světovém rekordu 15,74 metru. Od roku 2024 ale bojovala hvězdná Venezuelanka se zraněním, po němž se vrátila až na loňském MS v Tokiu. Tam získala bronz. Na šampionát do Toruně přijela jako jednička ve startovní listině s výkonem 14,95 metru.
Příští halové MS atletů bude za dva roky poprvé hostit Indie
Příští halové mistrovství světa v atletice bude v roce 2028 poprvé hostit Indie. Oznámil to předseda mezinárodní atletické federace Sebastian Coe. Za další dva roky pak přijde na řadu Astana v Kazachstánu.
O dějištích následujících halových šampionátů rozhodla rada Světové atletiky. Ta v Indii neurčila přesné místo, uvedla jen, že soutěž uspořádá stát Odiša, ležící na východě nejlidnatější země světa.
Indie má pořádat rovněž Hry Commonwealthu v roce 2030. Podle agentury AFP by tyto dvě akce mohly sloužit jako odrazový můstek pro kandidaturu Indie na pořádání olympijských her v roce 2036.