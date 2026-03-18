Oslabená čtvrtka. V Toruni nepoběží Krsek, Šafářová ani Táborská

Z nominace pro halové mistrovství světa v Toruni těsně před jeho startem vypadli čtvrtkaři Matěj Krsek, Johanka Šafářová a Terezie Táborská. Celkem by se tedy mělo v Polsku představit 18 českých atletů či atletek. Přímé přenosy sledujte od pátku do neděle na ČT sport a ČT2.
Pětadvacetiletý Krsek se v roce 2023 blýskl pátým místem na HME v Istanbulu, o rok později byl na HMS v Glasgow šestý. Tím ale jeho halové úspěchy skončily. Loni kvůli zranění stehenního svalu nezávodil na evropském šampionátu v Apeldoornu. Do HMS v Nan-ťingu se uzdravil, ale vypadl v rozběhu.
V této sezoně běžel Krsek 400 metrů v hale nejlépe za 46,05 sekundy. Po jeho odhlášení bude Česko v individuálním závodě mužů v Toruni reprezentovat jen Tomáš Horák. Čerstvě osmnáctiletý talent letos zlepšil juniorský evropský rekord na 45,64 a je aktuální českou jedničkou. Mezi přihlášenými čtvrtkaři pro halový vrchol sezony mu podle nejlepšího letošního výkonu patří desátá pozice.
Pro mužskou štafetu na 4x400 metrů je na HMS zatím k dispozici pět jmen. V nominaci jsou ještě Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni a David Bix.
Šafářová je podle atletického svazu nemocná a Táborská má svalový problém. Obě běžkyně byly nominované na štafetu na 4x400 metrů.
Šafářová s Táborskou skončily na začátku března na mistrovství republiky v závodě na 400 metrů hned za Ladou Vondrovou. Česká jednička Lurdes Gloria Manuel na domácím šampionátu v Ostravě běžela dvoustovku.
Po jejich odstoupení z HMS může Česko do štafety vedle Manuel a Vondrové nasadit Nikolu Bisovou a Kateřinu Emily Šmilauerovou. Žádná náhradnice už v týmu nezbyla.