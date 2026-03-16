Vícebojaři Vilém Stráský a Ondřej Kopecký se chystají na halové mistrovství světa v atletice. Nejen o tom, jak je těžké být v Česku vícebojařem, promluvili v rozhovoru pro Sportovní zprávy.
Vícebojaři Stráský a Kopecký jsou připraveni na halové MS: Všechno směřujeme na Toruň
„Ona to je právě výhoda,“ říká Kopecký. „Více boje v Česku umíme a můžeme se těm medailovým příčkám přibližovat. Nebral bych to jako nevýhodu. Na druhou stranu jsou lidé zvyklí, že medaile se vozily, takže od nás chtějí nejvíc a my se musíme snažit tomu přiblížit,“ dodává.
„Taky se pamatuju a vnímám ty medaile z víceboje. O to víc mě to nutí trénovat a motivuje mě to k tomu, abych na ty medaile někdy dosáhnul. A pokud na ně nedosáhnu, tak na to taky nahlížím trochu tak, že to bude neúspěch,“ tvrdí Stráský.
Na halové MS do Toruně odcestuje jednadvacet českých atletů. Češi čekají na medailovou radost od roku 2018. Mezi hlavní opory týmu by měli patřit výškař Jan Štefela a tyčkařka Amálie Švábíková.
Stejně jako na loňském světovém halovém šampionátu v Číně bude mít český tým hned dva zástupce v soutěži sedmibojařů.
Kopecký nechyběl na loňském halovém světovém šampionátu, kde skončil devátý. Dobrou formu nastínil také na domácím vrcholu v Ostravě. Posbíral na něm 6059 bodů a vylepšil si tak osobní rekord.
„Přípravy finišují. Jsem zdravý, připravený, sezona k tomu směřovala, takže už je to jen tak chodit okolo a říct si, že to tam je, a udržet se zdravý, to je nejdůležitější,“ myslí si Kopecký.
Stráský na MS pod střechou startoval dvakrát. V roce 2024 obsadil šesté místo a loni si ještě o příčku polepšil. Do Toruně se kvalifikoval díky součtu 6033 bodů na nedávném domácím mistrovství.
„Taky jsem už připravený. Sice bych si nejraději všechno zkusil před závodem desetkrát, ale už není prostor na to něco vymýšlet,“ říká Stráský, který do studia ČT sport zamířil s Kopeckým z tréninku tyčky.
„Ta ve víceboji rozhoduje a rozhodovat bude tenhle šampionát. Je potřeba si tam být jistý. Vypadá to docela dobře, je to o tom si to připomenout a utvrdit,“ ví Kopecký.
„Vypadá to tak, že 6250 bodů by bylo potřeba na medaili. Cíl mám, že bych chtěl dát 6200,“ tvrdí Stráský. „Sezonu jsme směřovali k mistrovství světa, šest tisíc byl cíl. Republiku jsem chtěl vyhrát samozřejmě, ale věděl jsem, že forma tam ještě nebude,“ doplňuje Kopecký.