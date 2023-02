Staněk může na Olymp. Česká atletika zažehnala spor, řešení je ale jen dočasné

Klíčová informace z jednání špiček českého sportu a atletiky: Tomáš Staněk se znovu může připravovat v hale resortního centra Olymp v pražské Stromovce. Měsíc před halovým ME se tím podařilo zažehnat krizi, kterou svými kroky vyvolal nový ředitel Olympu Michal Volf. Řešení je to však pouze dočasné – o trvalejší dohodě chtějí účastníci schůzky jednat na jaře.

Kauza haly Otakara Jandery v pražské Stromovce hýbala v posledních týdnech českou atletikou. Prostory, které slouží sportovcům k přípravě během chladných zimních měsíců, má ve správě resortní centrum Olymp, tradičně jej ale mohli využívat i závodníci z USK a Dukly Praha. Pod vedením nového ředitele Michala Volfa ale Olymp takříkajíc uzavřel své brány. Nebo je alespoň výrazně přivřel. Do Stromovky tak například nemohl Tomáš Staněk, halový mistr Evropy z Toruni (2021). Český koulař se musel připravovat v nafukovací hale na Strahově, kde nemá k dispozici kruh, ve kterém se (typově) bude závodit na nadcházejícím halovém šampionátu. Ten se uskuteční na začátku března v tureckém Istanbulu. Staněk přitom zdaleka není jediným sportovcem, který kroky nového ředitele Olympu přišel o možnost optimální přípravy. Neklidné situaci v domácí atletice se věnovala reportáž Žanety Peřinové. Po jejím odvysílání přislíbil předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník, že se do jednání s ředitelem Michalem Volfem osobně vloží. "Probíhají další jednání, do kterých jsem už vstoupil osobně a informoval i předsedu Národní sportovní agentury (Ondřeje Šebka)," uvedl 24. ledna. "Chci věřit, že brzy zvítězí zdravý rozum nad nějakým vnitřním předpisem a že se najde na straně Olympu vůle k hledání konstruktivního řešení. Chci věřit, že to bude během několika dnů," dodal. V úterý 31. ledna skutečně Varhaník vystoupil spolu s předsedou Šebkem a ředitelem Volfem na tiskové konferenci.

Dohoda do konce halové sezony Společně nastínili dohodu, která řeší situaci pro zbytek halové sezony. Podle ní Tomáš Staněk spolu s osmi sportovci z resortního centra Victoria (USK) dostali přístup do haly Olympu. Vedle Staňka a jeho dvou sparingpartnerů se jedná o Ladu Vondrovou, Terezu Petržilkovou, Martinu Hoffmanovou, Adama Sebastiana Helceleta, Dorotu Skřivanovou a Jiřího Sýkoru. Dohoda je platná od úterý s tím, že první tréninky začnou již následující den. Pokud jde ale o sportovce z posledního resortního centra Dukla, u něho podmínky zůstaly stejné jako dosud (Dukla má omezený počet vstupů na den, a to v určitých tréninkových hodinách, na což si v minulých týdnech stěžovali například Patrik Šorm nebo Roman Šebrle). "Byl vyslyšen požadavek šéftrenéra svazu (Pavla Sluky), abychom zabezpečili tréninkový proces v hale Olympu pro atlety, kteří sem prozatím neměli vstup a o které měl šéftrenér zájem," hodnotil šéf svazu Varhaník. "Dohoda to narovnává. Tomáš Staněk tu může trénovat tak, jak bude potřebovat," dodal. Domluva řeší stav přibližně na měsíc – do halového mistrovství Evropy. Jako taková je tak pouze dočasná. "Před námi bude, abychom se této situaci pro další halovou sezonu vyhnuli a jednání byla uzavřena ve prospěch reprezentace mnohem dříve, než jak se tomu stalo v tomto roce," doplnil Varhaník s tím, že finanční náklady bude prozatím platit právě svaz. Vyřešen by tím měl být momentálně nejpalčivější problém celé situace, tedy příprava úřadujícího halového mistra Evropy. Co však bylo ze slov účastníků schůzky patrné, je to, že vztahy mezi jednotlivými centry i vztahy center k atletickému svazu, mají k ideálním daleko. Potvrzují to i slova Michala Volfa na adresu ředitelky centra Victoria Lenky Kovářové.

Tomáš Staněk zdroj: ČTK/AP/Matthias Schrader

Kdo jednal s kým Ta se schůzky nezúčastnila, přestože právě pod ní spadá Staněk a další atleti, o nichž se mluvilo. Kovářovou zkritizoval, že se nesnažila zajistit podmínky sama. "Ani před vypuknutím této kauzy, ani v jejím průběhu Olymp nebyl kontaktován ze strany vedení sportovního centra Victoria, které mu má zajišťovat podmínky pro přípravu k reprezentaci," prohlásil Volf. Ředitelka Victorie to ale popřela. Kovářová pro ČTK uvedla, že s Volfem o přístupu atletů do haly a konkrétně i o Staňkovi jednala. "Pan Volf nám tehdy řekl, že pochopil, že hala je jeho zlaté vejce a tak s tím bude nakládat. Že si nejprve udělá vlastní analýzu a pak nám dát vědět, jestli bude našim atletům povolen přístup. To nám bylo zamítnuto," uvedla. Pak se vedení Victorie dohodlo se svazem, že vyjednávání převezme. "Ověřovala jsem to. Ptala jsem se svazu, jestli se v tom máme angažovat. Sdělili nám, že tu žádost včetně seznamu sportovců podali. Bylo to na těch několik tréninků v předzávodním období. Proto už jsme se do toho nezapojili a nechali jsme jednat svaz," doplnila Kovářová. Ředitel Volf, který celou kauzu svým "zákazem" spustil, by rád v dalších týdnech a měsících mluvil také o systémovém fungování českého sportu, přesněji řečeno o pravomocech a privilegiích jednotlivých resortních center. To totiž považuje za zásadní – aktuální dění okolo haly je podle něj pouze symptomem. "Je zapotřebí hovořit o tom, jakým způsobem mají jednotlivá centra vybudovanou infrastrukturu. Měli bychom zařazovat sportovce do těch center, které infrastrukturu mají, aby nedocházelo k tomu, že někdo odejde za lepším platem, ale pak ji tam nemá," naráží Volf zjevně na případ Tomáše Staňka. Tomu už totiž sám nabízel, aby přešel pod jím spravované centrum Olymp, pokud nemá jinak možnost adekvátní přípravy. "Pevně věřím, že se sejdeme u kulatého stolu, konečně najdeme konsenzus a že tahle kauza bude mít větší přesah než jen vstup devíti sportovců do areálu, ale že to pomůže celému českému sportu, nejen atletice," dodal nyní Volf.

Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Ondřej Šebek zdroj: ČTK autor: Krumphanzl Michal

Nekonkurovat si, ale konat v obecný prospěch O tom, jak se současné dění skutečně propíše do vnitřního fungování české atletiky a sportu, do značné míry rozhodne postoj a přístup Národní sportovní agentury. Její předseda Ondřej Šebek již na schůzce přislíbil, že agentura bude činnost jednotlivých organizací řešit. K dohodě chce dospět co nejdříve. "Na jaře musíme upravit principy fungování resortních center. Budu se snažit, aby vznikla písemná dohoda. Aby sportovci mohli vyžívat maximum benefitů, které ta centra nabízejí, při respektování pravidel a specifik center," uvedl Šebek. Naráží tím na fakt, že zatímco sportovci z centra Victoria mohou požívat peněžních stipendií, ti z Olympu zase – jak celá kauza ukázala – disponují lepším zázemím. Právě to bylo hlavním trnem v oku pro ředitele Volfa. "Jednoznačně musíme říct, že resortní centra by si v rámci republiky neměla konkurovat, ale ve spolupráci s jednotlivými svazy by měla konat tak, aby vychovávala reprezentanty, kteří budou úspěšní v zahraničí," říká Šebek a blíží se tu možné podstatě celé kauzy. Česká atletika společným vystoupením zažehnala jednu žabomyší válku. Ta větší – a pro budoucnost podstatnější – ji ale, zdá se, ještě čeká.