Rekord Kratochvílové v ohrožení? Hodgkinsonová zaútočí na Diamantové lize v Londýně

Ambiciózní Keely Hodgkinsonová chce v Londýně znovu útočit na maximum Jarmily Kratochvílové na 800 metrů. O zápis do historie se pokusí také její krajan Josh Kerr, který ohlásil útok na světový rekord na jednu míli. V britské metropoli se koná poslední mítink Diamantové ligy před více než měsíční pauzou, kterou vyplní mimo jiné evropský šampionát v Birminghamu. Přímý přenos sledujte na ČT2 od 15:00.
Halová světová rekordmanka Hodgkinsonová otevřeně hovoří o tom, že chce překonat výkon 1:53,28 minuty české legendy Kratochvílové z 26. července 1983. Vlastní národní maximum zlepšila na 1:54,33, ale v aktuální venkovní sezoně ještě nevyhrála.
Ve Stockholmu ji porazila Švýcarka Audrey Werrová, která se dostala na třetí místo historických tabulek. Hodgkinsonová pak o dva týdny později na britském šampionátu kvůli drobným zdravotním problémům odstoupila těsně před finále čtyřstovky. Vrátila se na Diamantové lize v Eugene, kde doběhla druhá za mistryní světa Lilian Odiraovou.
Další útok na vítězství a případně i rekordní čas chystá do Londýna. Tam se utká mimo jiné s nizozemskou hvězdou Femke Broedersovou-Bolovou, která pokračuje v proměně z překážkářky na půlkařku.
Ambiciózní plán vedle Hodgkinsonové představil také mistr světa z patnáctistovky z roku 2023 Kerr, který chce zaběhnout nejrychlejší míli všech dob. Zatím ho čas 3:45,34 minuty řadí na šesté místo historických tabulek. Světový rekord Maročana Hichama El Guerrouje je o 2,21 sekundy rychlejší.
Favoritem mužské osmistovky bude olympijský vítěz a mistr světa Emmanuel Wanyonyi, jenž minulý týden v Monaku zaběhl světový rekord na nemistrovské distanci 1000 metrů. O rekordu v závodě na 800 metrů, který před čtrnácti lety právě v Londýně vytvořil časem 1:40,91 minuty Keňan David Rudisha, Wanyonyi hovořit nechtěl.
„V první řadě chci běžet rychle a zlepšit si osobní rekord. Nechte mě být zticha, činy mluví hlasitěji než slova,“ poznamenal Keňan, jehož osobní maximum je jen dvě desetiny od světového rekordu.
Po osmi letech se na Olympijský stadion v Londýně vrátí fenomenální tyčkař Armand Duplantis. Když zde závodil v roce 2018, skončil třetí za Francouzem Renaudem Lavilleniem a Američanem Samem Kendricksem. Od té doby získal řadu trofejí včetně dvou zlatých olympijských medailí a mnohokrát překonal světový rekord.