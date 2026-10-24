Rada se stal vycházející hvězdou evropské atletiky

Juniorský mistr světa v běhu na 400 m překážek Michal Rada navázal na úspěch Pavla Masláka z roku 2012 a stal se letošní vycházející hvězdou Evropské atletiky. Nejlepší atletkou Evropy je švýcarská půlkařka Audrey Werrová, jež atakovala letitý rekord Jarmily Kratochvílové. Mužům kraloval italský výškař Gianmarco Tamberi.
Devatenáctiletý Rada ovládl na juniorském šampionátu v Eugene běh na 400 metrů překážek a překonal při tom 42 let starý evropský juniorský rekord časem 48,59. Na slavnostním ceremoniálu připomněl, že v kategorii Rising Star byl nominovaný potřetí za sebou. „Je to skvělý pocit vyhrát tuto cenu,“ usmíval se.
Trofej řadí ze svých úspěchů nejvýš. „Nemyslím si, že se mi zatím dostalo větší pocty než tohoto ocenění, takže to jde hned na první příčku,“ řekl. Po povedené sezoně věřil, že má šanci na vítězství. „Ale konkurence byla vysoká, ostatní kluci si to taky určitě zasloužili, jsou to taky světoví šampioni. Takže jsem nakonec byl i trochu překvapený,“ doplnil Rada.
Ocenění považuje za velké povzbuzení do další kariéry. „Když se kouknu do minulosti na atlety, kteří tuto trofej vyhráli, a vidím je dneska, kde se nacházejí, jaké mají výsledky, tak je to pro mě opravdu velkou motivací a věřím, že se k nim připojím,“ doplnil. V minulosti se vycházející hvězdou stali například pozdější šampioni Armand Duplantis, Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen nebo Mattia Furlani.
Zatímco v mužské kategorii má Česko díky Radovi vycházející hvězdu podruhé, mezi ženami zatím na úspěch čeká. Ocenění nezískala ani šestnáctiletá Botková, která letos nadchla na dorosteneckém mistrovství Evropy. Ve finále závodu na 400 m překážek časem 55,19 překonala dorostenecký i juniorský evropský rekord. Její kategorii vyhrála juniorská mistryně světa v trojskoku Bulharka Viktoria Angelovová.
Navázala na Audrey Werrovou, která triumfovala loni a hned letos ovládla i hlavní kategorii. Švýcarská běžkyně se stala mistryní Evropy na 800 metrů a opakovaně atakovala letitý světový rekord české legendy Jarmily Kratochvílové. Časem 1:53,70 se zařadila na třetí místo historických tabulek s odstupem 42 setin za výkonem Kratochvílové z roku 1983.
Werrová na trůnu vystřídala trojnásobnou vítězku této ankety Femke Broedersovou Bolovou, která letos přešla z překážek na osmistovku. Mezi muži se nástupcem trojnásobného nejlepšího atleta Evropy tyčkaře Armanda Duplantise stal výškař Tamberi. Pomohl mu triumf na mistrovství Evropy v Birminghamu i vítězství na prvním ročníku ultimátního šampionátu. Výkonem 237 centimetrů navíc ovládl letošní světové tabulky.