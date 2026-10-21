Atletika

Karolínu Maňasovou zastavily problémy se zrakem, vynechá halovou sezonu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Karolína Maňasová musela podstoupit operaci oka a vynechá v úvodu příštího roku halovou atletickou sezonu. Česká rekordmanka na šedesátce i stovce přijde o halové mistrovství Evropy ve Valencii.

Maňasovou postihly nečekané problémy se zrakem, které si vyžádaly operaci levého oka.

„Prioritou je nyní úspěšné zvládnutí léčby a následná rekonvalescence. Rozhodnutí vynechat halovou sezonu nebylo jednoduché, ale v tuto chvíli je nejdůležitější zdraví a bezpečný návrat k plné sportovní zátěži. Jakmile to zdravotní stav dovolí, bude se Karolína postupně připravovat na návrat k tréninku a dalším atletickým výzvám,“ uvedla agentura dvaadvacetileté sprinterky.

Elitní českou atletku mrzí, že kvůli nečekané komplikaci bude muset závody v hale vynechat. „Zdraví je ale na prvním místě a teď se chci soustředit především na to, abych se dala do pořádku. Věřím, že se na atletický ovál budu moci co nejdříve vrátit,“ dodala s tím, že v létě už jejímu návratu nebude nic bránit.

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