Atletika

Maratonská hvězda Jepchirchirová měla pozitivní dopingový test


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Při mimosoutěžní kontrole měla pozitivní test na krevní doping EPO olympijská vítězka z Tokia 2021 a současná mistryně světa v maratonu Peres Jepchirchirová. Třiatřicetiletá Keňanka má nyní pozastavenou činnost kvůli dopingu.

Jepchirchirová držela světový rekord v půlmaratonu a vyhrála čtyři maratony kategorie major. Naposledy triumfovala letos v srpnu v Sydney, ale právě vzorek odebraný v Keni před tímto závodem byl pozitivní.

Keňská atletika se v posledních letech potýká s množstvím dopingových případů především mezi vytrvalci, od roku 2017 bylo podle agentury AFP potrestáno za doping více než 140 keňských atletů. Tříletý distanc si například od loňska odpykává světová rekordmanka v maratonu Ruth Chepngetichová.

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Newyorský maraton ovládli Keňané Korir a Jepchirchirová
Zdroj: ČT sport

Keňa je tradiční atletickou velmocí. Na loňském mistrovství světa v Tokiu získala jedenáct medailí včetně sedmi zlatých a v medailovém pořadí zemí obsadila druhou příčku hned za USA.

V roce 2029 bude keňská metropole Nairobi hostit atletické mistrovství světa. Prezident Světové atletiky Sebastian Coe nedávno uvedl, že tento šampionát by mohl přispět k očištění keňského atletického prostředí.

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