Deset medailistů z mistrovství světa v Tokiu, úřadující šampioni halového mistrovství Evropy i řada českých nadějí. Ostrava hostí prestižní atletické závody Czech Indoor Gala zlaté kategorie World Indoor Tour, kde se po zranění představí například Lurdes Gloria Manuel či aktuálně nejrychlejší žena na 60 metrů Karolína Maňasová. Přímý přenos závodu můžete sledovat živě od 16:50 na ČT sport a ČT sport Plus.
Návrat Manuel na Czech Indoor Gala, zopakuje Maňasová rekordní běh?
V Ostravě bude k vidění celkem dvanáct disciplín, v nichž se představí několik domácích i zahraničních zvučných jmen včetně osmi rekordmanů. „Těším se, jestli bude nějaký další překonán,“ vyhlíží závody předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.
Možnost pořádat mezinárodní mítink takového měřítka je podle něj cíl, kam chce svaz českou atletiku nadále směřovat. „Je to o tom, abychom dali našim atletům příležitost závodit s těmi nejlepšími. Co tady bude k vidění, je nevídané. Možnost těch soubojů a získávání rankingových bodů bezesporu našim atletům pomáhá a je to ohromná motivace. Dostat se na mítink zlaté kategorie není pro spoustu z nich vůbec jednoduché,“ řekl.
Manuel se vrací na trať
Jedním z hlavních lákadel ostravského závodu bude čtvrtka žen, kde proti sobě nastoupí parťačky z přípravy Lurdes Gloria Manuel a mistryně Evropy Lieke Klaverová. „Příprava s Lu je dobrá. Je mladá, má dobrou energii a na dráze se dobře doplňujeme. Myslím si, že pokud pozná svoji opravdovou rychlost, dokáže být ještě lepší,“ komentovala nizozemská hvězda českou naději.
Manuel musela loni kvůli zranění vynechat letní sezonu a neodcestovala ani na světový šampionát do Tokia. „Ke konci sezony jsme o účasti uvažovali, ale nakonec jsme se s trenérem shodli, že to necháme raději pořádně doléčit. Zatím to byla moje nejdelší pauza a nesmírně se těším, až tady v Ostravě budu startovat,“ přiznala dvacetiletá atletka.
Konkrétní cíle a časy si ale na rozdíl od své nizozemské kolegyně, která v Ostravě plánuje zopakovat loňský triumf, nedává. „Půjdu jen pár halových závodu před MČR a pak, pokud se mi povede splnit limit, bych se chtěla zúčastnit MS v hale. Letní sezonu jsme zatím neplánovali. Uvidím, na co budeme směřovat právě po té halové. Kdybych se mohla přiblížit svému osobáku, tak by to bylo fajn. Zároveň to ale bude po tak dlouhé pauze spíše spousta testovacích tréninků a závodů,“ prozradila.
Naposledy se juniorská mistryně světa u roku 2024 představila na trati 24. května, kdy se při stovce v Bruselu právě i zranila. Volný čas využila nejen na rekonvalescenci a přípravu, ale i maturitu. Zdravotně se nyní cítí v pořádku a vyhlíží tak další možné úspěchy. „Podle tréninkového kempu bych řekla, že jsem v pořádku. Samozřejmě na to nebudu nějak extrémně tlačit a spíš jsem zvědavá, co bych mohla běžet,“ dodala.
Na sprinterské trati se čeští fanoušci mohou těšit i na domácí Karolínu Maňasovou, která před dvěma týdny časem 7,05 sekundy vylepšila český rekord a zapsala zatím i nejrychlejší šedesátku sezony. „Vůbec jsem takový čas na první závod nečekala, ani trenér. Šla jsem do toho s tím, že to bude spíše takové rozběhnutí a uvidíme, co z toho bude. Zůstala jsem na to hledět, že co se to stalo,“ připomněla nečekaně famózní vstup do letošního ročníku.
Úřadující evropské šampionce do 23 let se to povedlo právě na ostravském tartanu, na svůj výkon ale následně nenavázala v polské Lodži. „Beru to tak, že 7:05 je pěkné, ale potřebuju takové časy běhat na velkých mítincích. Věřím, že se mi ho podaří zopakovat,“ řekla.
Její největší konkurentkou bude lucemburská reprezentantka Patrizia van der Wekenová, jež se v Ostravě loni blýskla časem 7,07, na který navázala i dalšími triumfy. „Loni to pro mě byla velmi vydařená sezona a doufám, že na ni letos navážu. Sprinty jsou ale vždycky nevyzpytatelné, musí se sejít všechno v jeden okamžik,“ uvědomovala si.
Program Czech Indoor Gala startuje od 16:20 hodin a od 16:50 jej bude možné sledovat v přímém přenosu ČT sport a ČT sport Plus.