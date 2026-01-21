Na atletickém Czech Indoor Gala poběží čtvrtku halová vicemistryně světa z roku 2024 a úřadující halová mistryně Evropy Lieke Klaverová. Na startu bude i česká špička včetně Lurdes Glorie Manuel, která se stejně jako nizozemská atletka připravuje ve skupině Laurenta Meuwleyho. Ostravský mítink zlaté kategorie World Indoor Tour se uskuteční 3. února v přímém přenosu na ČT sport.
Hvězdou čtvrtky na Czech Indoor Gala bude Klaverová, poběží i Manuel
Předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník si pochvaloval enormní zájem domácích i zahraničních atletů o start v Ostravě. „Je před námi účast osmi medailistů z mistrovství světa v Tokiu, dvaceti šesti medailistů z posledního halového mistrovství Evropy. V osmi disciplínách z dvanácti máme před sebou účast rekordmanů mítinku. Věříme, že to bude úvod sezony jako hrom,“ prohlásil.
K ozdobám mítinku bude patřit čtvrtka žen. Vedle Klaverové dorazí také Polka Justyna Šwietá-Erseticová a Slovenka Emma Zapletová, bronzová medailistka z MS na 400 metrů překážek. České barvy budou hájit čtvrtá žena loňského HME Manuel, Lada Vondrová a Tereza Petržilková. Poslední jmenovaná se podobně jako Manuel vrací po zdravotních problémech, které ji prakticky připravily o loňskou venkovní sezonu. „Je to čest být ve společnosti takové atletické smetánky,“ poznamenala k obsazení Czech Indoor Gala.
Ostravský mítink považuje za nejdůležitější závod své halové sezony. Problémy s nohou má Petržilková pod kontrolou. „Má to nějaké konsekvence, musím s tím pracovat. Podzim proběhl skvěle a věřím, že z toho budu těžit. Musela jsem zpočátku omezit některé prostředky, co se týče dynamiky a plyometrie. Takže mi chybí trochu dynamika ze začátku,“ přiblížila členka bronzové ženské štafety z loňského HME. Proto se ke čtvrtce posouvá z delších distancí, sezonu zahájila osmistovkou. „Chci se rozběhat postupně a musím získat důvěru v té noze i v klopených zatáčkách,“ poznamenala s tím, že možná bude osmistovku běhat častěji.
V mužské čtvrtce dojde na souboj Molnár–Krsek
V mužském běhu na 400 metrů bude triumf na Czech Indoor Gala obhajovat rekordman mítinku Maďar Attila Molnár. Český reprezentant Matěj Krsek se na souboj s ním těší. „Jsme dobří přátelé, rád s ním běhám. Minulý rok jsem do toho závodu šel s tím, že je lepší, že když se potkáme na seběhu, tak mu dám přednost, protože je o úroveň lepší než já. Letos bych mu to nechtěl dát zadarmo,“ prohlásil odhodlaně. Na rozdíl od předchozích sezon má zimní přípravu bez výpadků a v tréninku cítí zlepšení.
Na kvalitní konkurenci se v závodě na 3000 metrů těší Filip Sasínek. Chtěl by toho využít k posunu do čela domácích historických tabulek, kterým od roku 1981 vládne výkonem 7:48,8 Lubomír Tesáček. „Mířím na Czech Indoor Gala jako hlavní cíl. Chtěl bych tam překonat český rekord na trojce. Kdybych ho nepřekonal, byl bych zklamaný. Věřím, že mi soupeři pomohou. Dá se předpokládat, že ten závod bude nesmírně rychlý,“ uvedl Sasínek, který v hale běžel 3000 metrů nejrychleji předloni v Lucemburku za 7:51,81.