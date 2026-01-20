Karolína Maňasová do nové sezony vlétla českým rekordem. V Ostravě běžela 60 m za 7,05 a překonala stávající maximum o pět setin. Česká sprinterka také vede letošní světové tabulky.
Maňasová vstoupila do nové sezony rekordem na šedesátce
Úřadující mistryně Evropy do 23 let na stometrové trati se zároveň zařadila na šestnácté místo evropské historie.
Maňasová překonala národní rekord na šedesátce už popáté. Dosavadní maximum vytvořila loni v semifinále halového mistrovství Evropy v Apeldoornu.
Na ostravském mítinku vyhrála rozběh za 7,23 sekundy. Ve finále výrazně zrychlila a druhou Natálii Kožuškaničovou porazila o 44 setin. „Sama jsem překvapená, nečekala jsem až tak rychlý čas. Mám z toho velkou radost,“ uvedla Maňasová. „Po rozběhu jsem měla dobrý pocit, ale cítila jsem velké rezervy. Start nebyl povedený a v závěru jsem zvolnila. Čekala jsem, že bych mohla být ve finále tak o desetinu rychlejší. Ale ve finále všechno vyšlo, start a zejména střední část. Právě na tomto úseku jsme v přípravě hodně pracovali a v této části cítím největší posun,“ řekla dvaadvacetiletá svěřenkyně trenéra Iva Pištěka.
V neděli čeká vítkovickou sprinterku mítink v Lodži a 3. února se představí doma v Ostravě na Czech Indoor Gala.