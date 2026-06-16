Nabitá Zlatá tretra láká na české šampionky i světové hvězdy

Padesátka medailistů z velkých atletických akcí se vpodvečer představí na Zlaté tretře v Ostravě. Mítink zlaté kategorie Kontinentální tour přilákal olympijského šampiona v běhu na 100 metrů, Američana Noaha Lylese, nebo aktuálně nejlepší světovou překážkářku, Slovenku Emmu Zapletalovou. Největšími českými hvězdami budou halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel a čerstvá národní rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová. Přímý přenos mítinku vysílá od 18:00 ČT sport.
Manuel se na úvod venkovní sezony stala teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Na Zlatou tretru se těší, před dvěma lety zde jako osmnáctiletá zaběhla tehdy průlomový čas 50,59. „Jsem ráda, že jsem zpátky. Je to jeden ze závodů, který si myslím, že mi pomůže směrem k mistrovství Evropy v Birminghamu,“ očekává.
Jedinou hladkou čtvrtku v sezoně si v Ostravě vyzkouší aktuálně nejlepší světová překážkářka Emma Zapletalová. „Nemám od toho žádná zvláštní očekávání, protože trénujeme překážky. Ale ráda bych zlepšila svůj osobní rekord. Sama jsem zvědavá, co dokážu bez překážek,“ poznamenala slovenská běžkyně, která letos vyhrála tři závody Diamantové ligy na 400 metrů překážek.
Stovku na domácí půdě poběží ostravská sprinterka Karolína Maňasová, čerstvá národní rekordmanka časem 11,01. „Už jsem to pomalu vstřebala, ale chvilku mi to trvalo. Zní to pěkně ‚česká národní rekordmanka na 100 metrů‘,“ pochvaluje si atletka, která překonala letité maximum Jarmily Kratochvílové. A teď má před sebou další metu, hranice 11 sekund je blízko. „Bylo by to pěkné, kdyby se mi ji podařilo prolomit před domácím publikem,“ přemítala.
Z elitních domácích atletů bude na největším mítinku v Česku závodit mimo jiné bronzový výškař loňského MS Jan Štefela, český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk nebo bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze.
V tyčkařském sektoru tentokrát nebude na Zlaté tretře startovat světový rekordman Armand Duplantis, který se o víkendu ženil. Přímo z jeho svatby do Ostravy dorazil Řek Emmanuil Karalis, jenž patří k tradičním účastníkům mítinku, ale unikátní skleněnou trofej za vítězství ještě nemá. „Snad, když všechno půjde dobře, budu skákat vysoko, budu schopen vyhrát. Ale jsou tam skvělí soupeři, nic nebude zadarmo,“ tuší tyčkař, který by rád předvedl šestimetrový skok.
Jedním z taháků závodu bude ženská osmistovka se Švýcarkou Audrey Werrovou, která se nedávno ve Stockholmu přiblížila na sedm desetin letitému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové, a novickou na této distanci Femke Broedersovou-Bolovou.
Lyles slibuje velké věci
Devadesátimetrovou hranici by v hodu oštěpem rád překonal lídr světových tabulek Rumeš Tharanga Pathirage ze Srí Lanky.
Na nemistrovské distanci 150 metrů může být v ohrožení nejlepší čas historie. Ten drží od letošního dubna Jamajčan Kishane Thompson výkonem 14,92. Olympijský šampion ze stovky Noah Lyles chce v Ostravě určitě běžet rychleji. „Viděl jsem, jaký je ten světový rekord, je docela pomalý,“ poznamenal americký sprinter. Ujišťuje, že v tréninku běhá stopadesátku často a výrazně rychleji, než je tabulkové maximum.