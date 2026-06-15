Závodit před Železným? Čest, jeho techniku se snažím napodobit, říká Tharanga

Ostrava se na jeden den znovu stane centrem světové atletiky. Na Zlaté tretře kromě běžeckých hvězd, jako jsou Noah Lyles nebo Gout Gout, bude startovat také letošní oštěpařské překvapení Rumeš Tharanga. Ten se hodem za 90 metrů zařadil na osmé místo historických tabulek.
Srílančan Tharanga na začátku června na mítinku v Římě přehodil 90 metrů, a to výrazně. Výsledkem byl hod dlouhý 92,62 metru – jeden z deseti nejdelších hodů historie. Třiadvacetiletý Tharanga nyní přijíždí na Zlatou tretru jako jedna z jejích hvězd.
„Zkusím předvést jeden ze svých nejlepších výkonů. Má být plno, na což se těším, vždy mi to pomáhá,“ říká srílanský oštěpař. V Ostravě se mezi jeho soupeři objeví mj. Anderson Peters, naopak domácí hvězda Jakub Vadlejch dal přednost přípravě na další závod Diamantové ligy.
Tharanga se před startem závodu vyznal i ze svého obdivu k Janu Železnému. „Byl úžasný oštěpař. Jeho technika byla velmi kvalitní. Snažím se ji napodobit, hlavně jeho pohyb levou nohou. To je část techniky, kterou se snažím využít pro svoje hody. A zatím se mi to při mých dalekých hodech docela povedlo,“ těší jej.
„Jestli se bude dívat na naši soutěž, bude to pro mě veliká motivace. Doufám, že bude spokojen,“ usmál se Tharanga. Právě Železnému je letošní 65. ročník Zlaté tretry věnován, slaví totiž životní jubileum. Přímý přenos ze Zlaté tretry sledujte v úterý od 16:00 na ČT sport a ČT sport Plus.