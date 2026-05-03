Na Pražském maratonu triumfovali Tsegu a Jelimová, Havlena a Brtníčková jsou českými mistry

Pražský maraton vyhráli Etiopan Berehanu Wendemu Tsegu, jenž neoficiálním časem 2:05:51 zaostal o 42 sekund za rekordem závodu, a Milicent Jelimová. Keňská běžkyně zvládla debut na trati dlouhé 42 195 metrů výkonem 2:24:19. Český titul obhájil Yann Havlena v osobním rekordu 2:17:48. Mezi ženami překvapivě vyhrála český šampionát dvaadvacetiletá Michaela Brtníčková, jež si nejlepší osobní výkon na královské vytrvalecké distanci zlepšila téměř o osm minut na 2:42:27.
Tsegu o vítězství rozhodl pět kilometrů před cílem, kdy nastoupil spolufavoritovi Justusu Kipkorirovi Limovi. „V Praze jsem poprvé a jsem velmi šťastný. Myslel jsem na vítězství, ale byl jsem po zranění a měl jsem trochu obavy,“ řekl vítěz. Keňan Limo se v závěru propadl až na čtvrté místo za krajana Felixe Kipkoeche (2:07:45) a dalšího Etiopana Andualema Belaye Shiferawa (2:07:59).
Mezi ženami se v první polovině závodu pohybovaly v čele favoritky Angela Jemesunde Tanuiová z Keni a Muliye Dekebo Haylemariyamová z Etiopie, ale pak k nim elitní český vytrvalec Patrik Vebr v roli vodiče dotáhl papírově druhou nejsilnější skupinu žen.
Z ní se k vítězství propracovala Jelimová, která nechala o více než dvě minuty za sebou krajanku Janet Ruguru Gichumbiovou (2:26:41). Tanuiová skončila třetí v čase 2:27:45.
Z českých mužů závod nejrychleji rozběhl Matěj Zima, ale na půlmaratonu se na něj dotáhl loňský šampion Havlena a začal se mu vzdalovat. Pětadvacetiletý vytrvalec, jenž žije a trénuje ve Švýcarsku, to dotáhl k vítězství. Zatímco loni se v závěru trápil a sotva doklopýtal do cíle, tentokrát měl sílu slavit triumf a první maraton pod hranici dvou hodin a 18 minut.
„Já jsem si to dneska užil strašně moc. Musím říct, že tento rok si běh užívám víc než předchozí roky, všechno jde hladčeji. Dal jsem si osobák, překonal jsem Valencii, která má být rychlá. Praha je teď pro mě rychlejší,“ radoval se Havlena. Zima nakonec skončil čtvrtý. Stříbro obhájil Vít Pavlišta (2:21:23) a bronz David Vaš (2:23:03).
Nejrychlejší z českých žen byla při absenci loňské šampionky Terezy Hrochové nečekaně přerovská běžkyně Michaela Brtníčková. Bronzová medailistka z dubnového půlmaratonského mistrovství republiky se od začátku pohybovala v čele mezi domácími závodnicemi a neohroženě si doběhla pro titul.
Poslední desítky metrů proplakala štěstím. „Já to musím ještě vstřebat. Myslela jsem si, že ani nebudu startovat, protože přes týden jsem měla virózu, celý týden jsem proležela. Řekla jsem si, že to zkusím, a dopadlo to, jak to dopadlo,“ líčila s úsměvem. Stříbro získala Eva Filipiová (2:43:54), bronzovou medailí ozdobila maratonskou premiéru Laura Matulová (2:46:29).
Výsledky Pražského maratonu a mistrovství ČR v maratonu
Muži: 1. Tsegu (Et.) 2:05:51, 2. Kipkoech (Keňa) 2:07:45, 3. Shiferaw (Et.) 2:07:59, 4. Limo 2:08:33, 5. Kipyego 2:0838, 6. Korir (všichni Keňa) 2:09:36, ...12. (1. MČR) Havlena (Univerzita Brno) 2:17:48, 18. (2.) Pavlišta (Slovan Liberec) 2:21:23, 20. (3.) Vaš (#tymdejvid) 2:23:03.
Ženy: 1. Jelimová 2:24:19, 2. Gichumbiová 2:26:41, 3. Tanuiová (všechny Keňa) 2:27:45, 4. Sobokaová 2:29:47, 5. Jifarová (obě Et.) 2:31:49, 6. Langerwischová (Něm.) 2:32:13, ...9. (1. MČR) Brtníčková (Přerov 1908) 2:42:27, 10. (2.) Filipiová (Olymp Brno) 2:43:54, 11. (3.) Matulová (Česká Lípa) 2:46:29.