Čtvrtkařská štafeta žen si zajistila účast na MS 2027

České kvarteto ve složení Barbora Malíková, Nikola Bisová, Terezie Táborská a Lurdes Gloria Manuel doběhlo ve svém rozběhu na mítinku World Relays v botswanském Gaborone na druhém místě, čímž si vybojovalo nejen postup do nedělního finálového závodu, ale také účast na atletickém mistrovství světa 2027 v Pekingu. Na něm se česká ženská štafeta na 4x400 metrů představí poprvé od Moskvy 2013.
Do rozběhu nenastoupila nejzkušenější členka českého týmu na této akci Lada Vondrová, takže z loňského bronzového kvarteta z halového mistrovství Evropy v Apeldoornu v sestavě zbyla jen Manuel. Jako finišmanka převzala od dvacetileté Táborské kolík poměrně daleko za vedoucími štafetami Španělska a Německa, které směřovaly za přímým postupem. Manko ale rychle stahovala a v cílové rovince se dostala před Němku Irinu Gorrovou.
V čase 3:25,42 minuty si české běžkyně s odstupem 0,98 zajistily nejen účast na světovém šampionátu, ale také nedělní finále neoficiálního mistrovství světa štafet, kde budou bojovat o nasazení pro MS v příštím roce a finanční prémie.
„Jsme spokojené, protože postup hned z prvního kola se počítá. Hlavně po tom, co jsme předvedly před dvěma lety na Bahamách... Jsme nadšené, konečně se to povedlo,“ radovala se Malíková, která na World Relays dorazila ze studia v USA.
Připomněla, že před dvěma lety české čtvrtkařky na World Relays na postup na olympijské hry do Paříže nedosáhly. Tentokrát proměnily hned první šanci. „Myslím, že všechny čtyři jsme běžely perfektně. Těším se na neděli, že si to jenom užijeme. A třeba budeme ještě rychlejší,“ dodala Malíková.
Ostatní členky štafety s ní souhlasily. Své parťačky chválila i největší hvězda českého kvarteta Manuel. „Jsem fakt ráda, že nám tenhle závod vyšel. Holky celou dobu předávaly v kontaktu. A když se dostal kolík ke mně, tak jediný úkol byl dostat ten kolík co nejrychleji do cíle,“ prohlásila. „Běžela jako vagon,“ ocenila výkon Manuel Malíková.
Naopak štafety atletických velmocí, jako je Francie nebo Jamajka, nechaly v rozběhu daleko za sebou a poslaly je do oprav. Samy poběží v neděli v 16:40 finále, v hodnocení rozběhů byly celkově sedmé.
Na World Realys se závodí ve všech štafetových disciplínách včetně té nejmladší, kterou je smíšená štafeta na 4x100 metrů. Tam se o světový rekord výkonem 39,99 sekundy už v rozběhu postarala Jamajka v sestavě Ackeem Blake, Tina Claytonová, Kadrian Goldson a Tia Claytonová. Kvarteto překonalo o osm setin jen pár minut staré historické maximum Kanady z prvního rozběhu.