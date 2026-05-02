Havlena bude na Pražském maratonu obhajovat český titul


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Pětadvacetiletý Yann Havlena bude v Pražském maratonu obhajovat český titul. V přípravě zrychlil na kratších tratích, takže si věří na překonání osobního rekordu 2:18:15 z loňského závodu ve Valencii. Mezi ženami úřadující šampionka Tereza Hrochová startovat nebude. Favority nejstaršího závodu seriálu RunCzech budou tradičně afričtí běžci a běžkyně. Na startu bude téměř 12 000 lidí, závod je vyprodaný. Přímý přenos sledujte v neděli od 7:50 na ČT sport a ČT sport Plus.

Havlena Pražský maraton poběží počtvrté. Loni se odvážně pohyboval osamoceně před ostatními českými vytrvalci, ale v závěru mu došly síly a na koberci dokonce upadl na kolena. Osmisekundový náskok před zkušeným Vítem Pavlištou však uhájil.

Favority Pražského maratonu jsou Afričané
Pro nedělní závod pomýšlí především na výrazný posun osobního maxima. „Trenér by chtěl, abych výkon směřoval k času 2:15, čemuž vzhledem k ukazatelům mé aktuální výkonnosti rozumím. Do Prahy se vracím se snahou obhájit titul, ale soustředím se na čas a na správné provedení všeho, co při soutěži mohu ovlivnit,“ uvedl v tiskové zprávě.

K jeho největším soupeřům by znovu měl patřit jednačtyřicetiletý Pavlišta, který je v maratonu čtyřnásobným mistrem republiky. V nohách má ale nedávný náročný kvalifikační závod na ME v trailu. „Chtěl bych předně potěšit a překvapit sám sebe. Těžko se to vyčísluje do konkrétního času nebo umístění, ale medaile nebo čas pod 2:20 by asi byly fajn za všech okolností,“ poodhalil své cíle.

O výkon pod 2:20 se chce pokusit také čerstvý mistr republiky v půlmaratonu Matěj Zima. K favoritům patří rovněž Martin Edlman, šampion z roku 2024.

Jedním z adeptů na celkové prvenství je Keňan Justus Kipkorir Limo, který si letos v Seville posunul osobní rekord na 2:04:55. To je výkon pod hranicí traťového rekordu 2:05:09, který od roku 2023 drží jiný Keňan Alexander Mutiso. „V neděli do toho dám všechno a uvidíme. Doufám, že na tom budu stejně dobře jako v Seville,“ řekl Limo na prezentaci elitních běžců v maratonském Expu.

Na loňské a předloňské vítězství Etiopana Lemiho Bernaua Haileho může navázat jeho krajan Berehanu Wandemu Tsegu, který loni v Dubaji běžel maraton za 2:05:14.

Papírově nejrychlejší ženou na startu podle výkonu od roku 2024 bude Etiopanka Muliye Dekebo Haylemariyamová, která má osobní maximum 2:18:43 z letošního maratonu v Dubaji.

Už podruhé letos v Praze poběží Keňanka Angela Jemesunde Tanuiová, jež byla na konci března šestá v půlmaratonu v čase 1:08:40. „Byla jsem ráda za ten čas, protože jsem předtím měla zraněnou nohu a šla jsem to otestovat. Pak jsem se vrátila do Keni a po dobrém tréninku jsem přijela na maraton,“ řekla třiatřicetiletá specialistka na maratonskou trať, která má z roku 2021 osobní maximum 2:17:57.

Na čtvrtou medaili z mistrovství republiky bude útočit Eva Filipiová, která si loni právě v Praze zaběhla osobní rekord 2:43:26 a skončila mezi domácími závodnicemi třetí.

Necelý půlrok po narození dcery se na maratonskou trať vrací Barbora Jíšová, bronzová medailistka z let 2019 a 2024. Ta pět ze svých šesti maratonů běžela v Praze, takže zdejší trať výborně zná. „Jsem sama zvědavá, jak rychle to budu schopná zaběhnout. Užiju si každou minutu, kdy nepoběžím s kočárkem,“ usmívala se.

