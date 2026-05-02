Havlena bude na Pražském maratonu obhajovat český titul

Pětadvacetiletý Yann Havlena bude v Pražském maratonu obhajovat český titul. V přípravě zrychlil na kratších tratích, takže si věří na překonání osobního rekordu 2:18:15 z loňského závodu ve Valencii. Mezi ženami úřadující šampionka Tereza Hrochová startovat nebude. Favority nejstaršího závodu seriálu RunCzech budou tradičně afričtí běžci a běžkyně. Na startu bude téměř 12 000 lidí, závod je vyprodaný. Přímý přenos sledujte v neděli od 7:50 na ČT sport a ČT sport Plus.
Havlena Pražský maraton poběží počtvrté. Loni se odvážně pohyboval osamoceně před ostatními českými vytrvalci, ale v závěru mu došly síly a na koberci dokonce upadl na kolena. Osmisekundový náskok před zkušeným Vítem Pavlištou však uhájil.
Pro nedělní závod pomýšlí především na výrazný posun osobního maxima. „Trenér by chtěl, abych výkon směřoval k času 2:15, čemuž vzhledem k ukazatelům mé aktuální výkonnosti rozumím. Do Prahy se vracím se snahou obhájit titul, ale soustředím se na čas a na správné provedení všeho, co při soutěži mohu ovlivnit,“ uvedl v tiskové zprávě.
K jeho největším soupeřům by znovu měl patřit jednačtyřicetiletý Pavlišta, který je v maratonu čtyřnásobným mistrem republiky. V nohách má ale nedávný náročný kvalifikační závod na ME v trailu. „Chtěl bych předně potěšit a překvapit sám sebe. Těžko se to vyčísluje do konkrétního času nebo umístění, ale medaile nebo čas pod 2:20 by asi byly fajn za všech okolností,“ poodhalil své cíle.
O výkon pod 2:20 se chce pokusit také čerstvý mistr republiky v půlmaratonu Matěj Zima. K favoritům patří rovněž Martin Edlman, šampion z roku 2024.
Jedním z adeptů na celkové prvenství je Keňan Justus Kipkorir Limo, který si letos v Seville posunul osobní rekord na 2:04:55. To je výkon pod hranicí traťového rekordu 2:05:09, který od roku 2023 drží jiný Keňan Alexander Mutiso. „V neděli do toho dám všechno a uvidíme. Doufám, že na tom budu stejně dobře jako v Seville,“ řekl Limo na prezentaci elitních běžců v maratonském Expu.
Na loňské a předloňské vítězství Etiopana Lemiho Bernaua Haileho může navázat jeho krajan Berehanu Wandemu Tsegu, který loni v Dubaji běžel maraton za 2:05:14.
Papírově nejrychlejší ženou na startu podle výkonu od roku 2024 bude Etiopanka Muliye Dekebo Haylemariyamová, která má osobní maximum 2:18:43 z letošního maratonu v Dubaji.
Už podruhé letos v Praze poběží Keňanka Angela Jemesunde Tanuiová, jež byla na konci března šestá v půlmaratonu v čase 1:08:40. „Byla jsem ráda za ten čas, protože jsem předtím měla zraněnou nohu a šla jsem to otestovat. Pak jsem se vrátila do Keni a po dobrém tréninku jsem přijela na maraton,“ řekla třiatřicetiletá specialistka na maratonskou trať, která má z roku 2021 osobní maximum 2:17:57.
Na čtvrtou medaili z mistrovství republiky bude útočit Eva Filipiová, která si loni právě v Praze zaběhla osobní rekord 2:43:26 a skončila mezi domácími závodnicemi třetí.
Necelý půlrok po narození dcery se na maratonskou trať vrací Barbora Jíšová, bronzová medailistka z let 2019 a 2024. Ta pět ze svých šesti maratonů běžela v Praze, takže zdejší trať výborně zná. „Jsem sama zvědavá, jak rychle to budu schopná zaběhnout. Užiju si každou minutu, kdy nepoběžím s kočárkem,“ usmívala se.