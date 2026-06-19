Na odloženém mítinku Diamantové ligy v Dauhá startují Vadlejch a Štefela

Čeští atleti nechybí na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Ve výškařském sektoru se představí Jan Štefela, mezi oštěpaři startuje Jakub Vadlejch. V Dauhá se původně měl už na začátku května konat „otvírák“ elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až nyní jako sedmý v pořadí. Přímý přenos sledujte od 19:00 na ČT sport Plus.
Úřadující mistr Evropy v hodu oštěpem Vadlejch kvůli posunu termínu odřekl účast na úterní Zlaté tretře, aby neměl dva závody v rychlém sledu. Stříbrný olympijský medailista z roku 2021 se po slibném úvodu sezony v Tokiu, kde vyhrál výkonem za 85 metrů, v Diamantové lize zatím trápí. Hody kolem 78 metrů mu v Rabatu přinesly sedmou a v Římě devátou pozici.
Naopak hvězdou sezony je Srílančan Rumeš Tharanga Pathirage, který v Římě vyhrál výkonem 92,62 metru. Letos zatím ovládl šest ze sedmi soutěží, do kterých nastoupil, včetně Zlaté tretry. Jen na mítinku Diamantové ligy v Rabatu těsně prohrál s dvojnásobným mistrem světa Andersonem Petersem z Grenady.
V Dauhá zahájí sezonu olympijský šampion z Tokia a stříbrný medailista z olympijské Paříže Níradž Čopra. Hvězdný indický oštěpař nemohl závodit dříve, protože léčil bolavá záda.
Druhý diamantový start v této sezoně má před sebou bronzový medailista z loňského MS Štefela. V Římě před dvěma týdny skončil výkonem 220 centimetrů osmý. Od té doby si svěřenec Jaroslava Báby dvakrát posunul letošní maximum pod širým nebem na současných 227 centimetrů, které mu v úterý vynesly druhé místo na Zlaté tretře.
Díky lepšímu zápisu v Ostravě Štefelu porazil halový vicemistr světa Erick Portillo z Mexika, který se stejně jako český reprezentant vydal z Ostravy do Kataru. Tam se oba utkají mimo jiné s domácí hvězdou Mutazem Isou Baršimem.
V běhu na 400 metrů vstoupí do Diamantové ligy olympijská vítězka Marileidy Paulinová. Naopak v Dauhá po dvou druhých místech v tomto seriálu nebude závodit halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel. Česká čtvrtkařka se po triumfu na Zlaté tretře chystá až na nedělní mítink v Hengelu.
Na čtvrtce překážek bude na čtvrté vítězství za sebou útočit Slovenka Emma Zapletalová. Bronzová medailistka z loňského MS zatím prožívá životní sezonu, v níž si zlepšila osobní maximum na 52,58 sekundy. Má za sebou start v Ostravě, kde na hladké čtvrtce doběhla čtvrtá v národním rekordu 50,59 sekundy.
V Dauhá budou soutěžit také tyčkaři, ale bez světového rekordmana Armanda Duplantise, který se o víkendu oženil a má zatím závodní pauzu.