Železný na Zlaté tretře oslavil šedesátiny, užil si i čestné kolo

Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný dostal možnost oslavit šedesátiny přímo na ploše atletické Zlaté tretry. K jubileu mu na dálku gratulovali šéf Světové atletiky Sebastian Coe nebo jeho někdejší britský rival Steve Backley. Osobně mu přijel poblahopřát Maďar Miklós Németh, který mu daroval oštěpy. Železný pak objel čestné kolo ve sportovním voze podobně jako největší hvězdy mítinku, jehož je ředitelem.
„Úžasné. Já jsem nevěděl, jaké to bude. Jsem rád, že jsem mohl jet tím autem a pozdravit diváky, byli strašně moc fajn. Tak se mi vrátily vlastně závody,“ řekl Železný.
Když se loni dozvěděl termín Zlaté tretry, v první chvíli si neuvědomil, že to je jeho narozeninový den. Spíš ho lákalo, že koncem školního roku je větší šance přilákat na tribuny rodiny s dětmi. „A pak mi to docvaklo později. Ale už se to řeklo veřejně, tak se to nedalo vzít zpátky, že bych řekl, že sedmnáctého taky není špatné číslo,“ uvedl trojnásobný olympijský šampion.
Není na velké oslavy a trochu se bál, co pro něj kolegové z pořadatelského týmu připraví. Dopředu raději nic nezjišťoval. „Protože pak bych nad tím přemýšlel a začal bych říkat třeba, aby tohle nedělali, nebo něco takového. Já chápu, že diváci mají nejradši, když je ten závod hned rozjetý. Vy samozřejmě víte, že musíte udělat zahájení s určitými lidmi tak, aby se to co nejmíň natahovalo. Tak snad to nebylo o tolik delší,“ uvedl Železný, jehož „oslava“ připadla právě na závěr slavnostního zahájení mítinku.
Z gratulantů ho nejvíce potěšilo přání od Backleyho, s nímž svedl nespočet oštěpařských bitev. „Tak dva roky jsem ho neviděl. My jsme spolu soupeřili, ale byli jsme kamarádi. A nebylo to takové, jak se ve sportu říká: ‚Všichni se máme rádi‘, ono to tak nefunguje, není to pravidlo. Ale my jsme byli kamarádi, jezdili jsme spolu na různé akce, na soustředění, užívali jsme si to. Byl to jediný borec, u kterého mi bylo líto, že jsem ho porazil na té poslední olympiádě,“ svěřil se Železný.
Šedesátku nepovažuje za zásadní milník. „Významnější je třeba 18 let, protože je to dospělost, plnoletost, mladí si mohou dát nějaký alkohol, samozřejmě to nedoporučuju. To je hodně významné, že tam dostáváte nějakou tu zodpovědnost za sebe. Těch 60 let je takových, že jak to pokročilo dál, tak lidi na tom bývají hodně dobře a ještě můžou dělat spoustu věcí, co je baví,“ přemítal.
V pondělí se Železný společně s Helenou Fibingerovu stal prvním členem síně slávy Zlaté tretry a od legendární koulařky dostal k narozeninám desetiletou slivovici. „Ještě jsem neochutnal, to jsem se bál. Slivovice je neuvěřitelně zdravý, ale také zrádný nápoj. To si nechám na takové ty mimořádné situace. Asi až budeme celá moje rodina spolu, tak to otevřu. Pak ji zadělám a nechám uložit ještě deset let,“ dodal čerstvý šedesátník Železný.