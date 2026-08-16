Česká výprava pojede domů z mistrovství Evropy v atletice poprvé v poválečné historii bez zisku jediné medaile. Poslední českou nadějí byla Kristiina Sasínek Mäki, která však ve finále běhu na 1500 metrů skončila sedmá. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem z kontinentálního šampionátu z Mnichova 2022. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Pro titul si na trati 1500 metrů doběhla k radosti domácích fanoušků Georgia Hunterová Bellová. Sasínek Mäki, která těsně postoupila z rozběhu, se ve finále dlouho držela v dobré pozici. V dlouhém finiši už na nejlepší nestačila.
„Byla jsem vzadu, bylo těžké se tam probojovat. Výsledek je slušný. Když nejste do třetího místa, tak je to pak celkem jedno. Za sedmé místo jsem ale moc ráda,“ řekla Sasínek Mäki České televizi.
Bez medaile skončili reprezentanti jen v československé éře v roce 1938, kdy muži závodili v Paříži a ženy ve Vídni.
Britská sprinterka Amy Huntová získala jako první na jednom mistrovství Evropy v atletice čtyři zlaté medaile. Se smíšenou štafetou na 4x100 metrů hostitelské země v Birminghamu v barvách hostitelské země triumfovala i Dina Asherová-Smithová, která vybojovala rekordní osmý kontinentální titul v kariéře.
Kvarteto Jeremiah Azu, Asherová-Smithová, Zharnel Hughes a Huntová zvítězilo v této mladé disciplíně v evropském rekordu 39,97 sekundy. Druzí Němci byli pomalejší o 14 setin, bronz vybojovala španělská štafeta.
Čtyřiadvacetiletá Huntová v Birminghamu ukončila čekání na zlato z velké akce, když ovládla běh na 100 metrů. Následně dominovala i na dvojnásobné trati a pomohla k vítězství také ženské sprinterské štafetě.
K medailistům se podruhé v historii evropských šampionátů zařadilo i Lucembursko zásluhou steeplaře Rubena Querinjeana. Rodák z Belgie doběhl druhý za Němcem Frederikem Ruppertem a navázal na stříbro půlkaře Davida Fiegena z roku 2006 z Göteborgu.
Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis získal čtvrtý evropský titul v řadě. Výkonem 615 centimetrů vylepšil o pět centimetrů vlastní rekord šampionátu z roku 2024 z Říma. Šestimetrovou hranici překonal i druhý Řek Emmanuil Karalis, jenž obhájil stříbro.
Mistryní Evropy v hodu oštěpem se poprvé stala Chorvatka Sara Kolaková. Olympijská vítězka z Ria de Janeiro 2016 vyhrála výkonem 62,43 metru hned z první série. Ve finále, kam se neprobojovala z kvalifikace ani jedna ze tří českých reprezentantek, stačil Srbce Adrianě Vilagošové na bronzovou medaili hod 60,93 metru.
Mimořádně vyrovnanou soutěž dálkařek ovládla Italka Larissa Iapichinová a vynahradila si předloňskou porážku s Němkou Malaikou Mihambovou. O centimetr druhá byla domácí Jazmin Sawyersová, třetí Francouzka Hilary Kpatchaová skočila o další centimetr méně. Obhájkyni zlata Mihambové stačil výkon 696 centimetrů jen na páté místo.
Výsledky závěrečného dne mistrovství Evropy v atletice
Výsledky závěrečného dne mistrovství Evropy v atletice
Muži:
Maraton: 1. Petros (Něm.) 2:09:11, 2. Riva (It.) 2:09:18, 3. Ayale (Izr.) 2:09:21.
3000 m př.: 1. Ruppert (Něm.) 8:25,33, 2. Querinjean (Luc.) 8:25,61, 3. Bebendorf (Něm.) 8:26,65.
Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 615, 2. Karalis (Řec.) 600, 3. Thiery (Fr.) 585.
4x400 m: 1. Itálie (Scotti, Sito, Soudassi, Benati) 2:59,16, 2. Británie 2:59,19, 3. Nizozemsko 2:59,49.
Ženy:
1500 m: 1. Hunterová Bellová (Brit.) 4:07,78, 2. Kazimierská (Pol.) 4:08,80, 3. Silvaová (Portug.) 4:09,22, ...7. Sasínek Mäki (ČR) 4:11,06.
Maraton: 1. Vainiová (Fin.) 2:22:26, 2. Vindicsová-Tóthová (Maď.) 2:27:21, 3. Donnellyová (Brit.) 2:27:33, ...9. Hrochová (ČR) 2:28:14.
Dálka: D1. Iapichinová (It.) 700, 2. Sawyersová (Brit.) 699, 3. Kpatchaová (Fr.) 698.
Oštěp: 1. Kolaková (Chorv.) 62,43, 2. Ulbrichtová (Něm.) 61,53, 3. Vilagošová (Srb.) 60,93.
4x400 m: 1. Nizozemsko (van der Schootová, Klaverová, Saalbertová, Broedersová-Bolová) 3:21,10, 2. Británie 3:21,68, 3. Itálie 3:23,57.
Smíšená štafeta 4x100 m: 1. Británie (Azu, Asherová-Smithová, Hughes, Huntová) 39,97 – evropský rekord, 2. Německo 40,11, 3. Španělsko 40,42.