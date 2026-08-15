Manuel litovala příliš rychlé první dvoustovky, která ji stála medaili

Čtvrté místo na mistrovství Evropy bylo pro Lurdes Gloria Manuel zklamáním. Finále totiž bylo jejím nejpomalejším závodem v této venkovní sezoně a čas 50,86 sekundy jí nestačil na vytoužené stupně vítězů. Hlavní problém česká čtvrtkařka viděla v příliš rychlé úvodní dvoustovce.
Manuel v osmé dráze bleskurychle smazala handicap na Britku Charlotte Henrichovou, kterou měla v devítce před sebou. Prvních 200 metrů měla za 23,31 sekundy, o 13 setin rychleji než pozdější šampionka Henriette Jaegerová z Norska. „Myslím si, že ta první dvoustovka byla až moc rychlá. Pak se to ukázalo na posledních sto metrech,“ litovala Manuel.
Neměla v plánu závod takhle napálit. Startovala v osmé dráze, takže o svých největších konkurentkách neměla přehled. „Myslím, že pro mě bylo víc zásadní to, že se přede mnou změnila závodnice. Změnilo se celkově tempo té první stovky nebo dvoustovky, které běžela ona a co jsem pak běžela já,“ přemítala. Místo Amber Anningové ve finále jako náhradnice nastoupila jiná Britka Henrichová.
Na začátku cílové rovinky ještě byla Manuel druhá, ale pak ji předstihly obhájkyně titulu Polka Natalia Bukowiecká a Nizozemka Lieke Klaverová. „Už jsem cítila, že nemám síly. Dělala jsem, co můžu,“ hlesla jednadvacetiletá česká reprezentantka.
Neskrývala zklamání ze čtvrté příčky. „Samozřejmě to není místo, pro které jsem si přijela. Občas se to prostě stane a i ti nejlepší atleti ne vždycky dostanou medaili. Prostě občas to vyjde, občas ne,“ řekla.
V hale vyhrála mistrovství světa, venku byla opakovaně na stupních vítězů v Diamantové lize a několikrát si zlepšila osobní rekord až na současných 49,37 sekundy. „Vím, že bych měla být pyšná na to, co jsem udělala za celý tenhle rok, za ten progres. Vlastně jsem poprvé odtrénovala v podstatě celý rok pod novým trenérem, protože minulý rok jsem byla zraněná, nešla jsem celý ten program. Povedlo se mi i prolomit blok v hale, kda jsem vybojovala krásnou zlatou medaili,“ uvedla.
Byla největší medailovou nadějí české výpravy, která na ME výsledkově paběrkuje. „Snažila jsem se soustředit na sebe. Samozřejmě o medaili jsem chtěla zabojovat,“ komentovala Manuel tlak očekávání.
Věděla, že se od předchozího evropského šampionátu v Římě úroveň ženské evropské čtvrtky výrazně zvýšila. „Já jsem nedávno rozebírala, že s časem 50,52 jsem byla čtvrtá v Římě a teď už to ani nestačilo na to se kvalifikovat do finále. Takže ten level je obrovský. I tak jsem ráda, že jsem měla šanci zabojovat s těmi nejlepšími Evropankami,“ dodala Manuel.