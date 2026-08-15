Atletika

SOUHRNManuel skončila těsně pod stupni vítězů, bez medaile je i Vadlejch


15. 8. 2026Aktualizovánopřed 55 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Lurdes Gloria Manuel patřila k největším českým medailovým nadějím, nakonec jí však cenný kov těsně unikl. Ve finále běhu na 400 metrů skončila česká reprezentantka čtvrtá časem 50,86. Vyhrála favorizovaná Norka Henriette Jaegerová v nejlepším letošním evropském výkonu 49,04. Obhájce titulu Jakub Vadlejch skončil v hodu oštěpem pátý. S výkonem 82,88 mu k medaili chybělo devět centimetrů.

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Finále běhu na 400 m s českou nadějí Manuel
Zdroj: ČT sport

Manuel závod rychle rozběhla a dlouho vedla, ale v závěru jí došly síly. Kromě Jaegerové ji předstihly ještě obhájkyně titulu Polka Natalia Bukowiecká (50,04) a Nizozemka Lieke Klaverová (50,15). Jednadvacetiletá rodačka z Ostravy zaostala za medailovou pozicí o 71 setin.

Manuel vyrovnala dosud nejlepší výsledek české výpravy v Birminghamu, čtvrtý skončil také kladivář Volodymyr Myslyvčuk. O medaili nyní bojuje oštěpař Jakub Vadlejch.

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Manuel: Moc jsem si přála medaili, ale takticky jsem to nezvládla
Zdroj: ČT sport

Předloňská juniorská světová šampionka útočila na první českou medaili z ženské čtvrtky na mistrovství Evropy od roku 1998, kdy byla v Budapešti třetí Helena Fuchsová. Manuel letos už pětkrát pokořila hranici 50 sekund, naposledy ve čtvrtečním rozběhu, ale ve finále za svými možnostmi zaostala.

„Jsem zase čtvrtá, no. Moc jsem si přála medaili. Ale takticky jsem to asi nezvládla. Asi mě to pořád dělí od těch stoprocentních profíků,“ řekla České televizi Manuel, která si v této sezoně vylepšila osobní rekord až na 49,37.

Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem páté místo

Na evropském oštěpařském trůnu českého reprezentanta Jakuba Vadlejcha vystřídal Němec Julian Weber, jenž posledním hodem dlouhým 90,40 metru překonal rekord šampionátu Brita Stevea Backleyho z roku 1998. Druhý skončil další německý oštěpař Nick Thumm výkonem 83,76 a bronz získal Lotyš Patriks Gailums, který o jediný centimetr předčil čtvrtého Poláka Dawida Wegnera.

„Dneska jsem určitě medaili mít mohl. Bylo to velice blízko. Lepší technika, letělo by to dál. Moje chyba,“ řekl České televizi Vadlejch. Sezonu zahájil vítězstvím v Tokiu výkonem 85,24, ale pak se trápil a potýkal se zdravotními problémy. V Birminghamu startoval po dvouměsíční odmlce. „Na druhou stranu to beru, za takovouhle sezonu. Bojovat s klukama, bylo vidět, že na to bylo. Bohužel,“ konstatoval majitel evropského stříbra z Mnichova 2022, kde prohrál jen s Weberem.

České výpravě hrozí, že poprvé odjede z mistrovství Evropy bez medaile. V neděli to mohou změnit už jen maratonkyně Tereza Hrochová a Kristiina Sasínek Mäki v běhu na 1500 metrů.

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Almgren suverénním výkonem překonal letitý rekord šampionátu na 10 000 m
Zdroj: ČT sport

Švéd Andreas Almgren si doběhl pro první evropský titul na 10 000 metrů, když zběsilým tempem odrovnal všechny soupeře a většinu z nich předstihl o jedno kolo. Časem 27:23,44 překonal rekord šampionátu Fina Marttiho Vainia z Prahy 1978. Druhého Švýcara Dominica Lobalua porazil o více než 19 sekund. Třetí doběhl úřadující světový šampion Francouz Jimmy Gressier se ztrátou přes 44 sekund.

Štafety na 4x 400 metrů

Amy Huntová získala s britskou štafetou na 4x 100 metrů v Birminghamu třetí zlato po individuálních triumfech v závodech na 100 a 200 metrů. Její krajanka Dina Asherová-Smithová má rekordní sedmý evropský titul v kariéře. Obě mohou přidat další v nedělní smíšené sprinterské štafetě.

Adéla Tkáčová skončila v sedmiboji dvacátá

Sedmiboj ovládla Kate O’Connorová, vicemistryně světa vylepšila irský rekord na 6751 bodů. Jednadvacetiletá Adéla Tkáčová limitovaná zdravotními problémy skončila dvacátá, předposlední ze závodnic, které soutěž dokončily.

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Fandit českým atletům dorazil do Birminghamu i reprezentační kapitán Krejčí
Zdroj: ČT sport

Světová rekordmanka ve skoku do výšky Jaroslava Mahučichová získala třetí evropský titul v řadě. Ukrajinská hvězda skočila jako jediná 197 cm.

Ital Andy Díaz Hernández jako první trojskokan v sezoně překonal hranici 18 metrů a vybojoval zlato v národním rekordu 18,15. Druhého Portugalce Pedra Picharda, který obhájil stříbro, porazil o 39 centimetrů. Třicetiletý rodák z Kuby si zlepšil maximum o 29 centimetrů a zaostal jen o 14 centimetrů za letitým světovým rekordem Brita Jonathana Edwardse. Dál skočili v historii už jen Američan Christian Taylor (18,21) a Španěl Jordan Díaz (18,18).

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Záznam odpoledního programu 6. soutěžního dne ME v atletice
Zdroj: ČT sport

Výsledky 15. 8. na mistrovství Evropy v atletice

Muži:
1500 m: 1. Nillessen (Niz.) 3:35,70, 2. Pihlström (Švéd.) 3:36,16, 3. Coscoran (Ir.) 3:36,24.
10 000 m: 1. Almgren (Švéd.) 27:23,44, 2. Lobalu (Švýc.) 27:42,67, 3. Gressier (Fr.) 28:07,90.
Trojskok: 1. Díaz Hernández (It.) 18,15, 2. Pichardo (Portug.) 17,76, 3. Dallavalle (It.) 17,37.
Oštěp: 1. Weber 90,40, 2. Thumm (oba Něm.) 83,76, 3. Gailums (Lot.) 82,97, ...5. Vadlejch (ČR) 82,88.
Chůze půlmaraton: 1. McGrath (Šp.) 1:23:23, 2. Fortunato 1:23:36, 3. Cosi (oba It.) 1:23:49, ...12. Kukla (ČR) 1:28:01.
Chůze maraton: 1. Stano (It.) 2:56:49, 2. López (Šp.) 2:56:57, 3. Quinion (Fr.) 2:59:29, ...20. Morávek (ČR) 3:16:36.
4x100 m: 1. Británie (Azu, Hinchliffe, Hugher, Glave) 38,45, 2. Německo 38,64, 3. Belgie 38,70.

Ženy:
400 m: 1. Jaegerová (Nor.) 49,04, 2. Bukowiecká (Pol.) 50,04, 3. Klaverová (Niz.) 50,15, 4. Manuel (ČR) 50,86.
Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 197, 2. Zodziková (Pol.) 195, 3. Vukovičová (Č. Hora) 195.
Sedmiboj: 1. O'Connorová (Ir.) 6751 (100 m př.: 13,30 – výška: 186 – koule: 13,96 – 200 m: 23,79 – dálka: 655 – oštěp: 50,16 – 800 m: 2:11,74), 2. Oosterwegelová 6713 (12,98 – 174 – 14,26 – 23,55 – 650 – 51,49 – 2:10,87), 3. Dokterová (obě Niz.) 6664 (13,01 – 174 – 14,75 – 23,05 – 651 – 46,20 – 2:12,90), ...20. Tkáčová (ČR) 5859 (13,67 – 171 – 12,24 – 23,39 – 600 – 30,11 – 2:13,07).
Chůze půlmaraton: 1. Pérezová (Šp.) 1:30:06 – světový rekord, 2. Mihaiová (It.) 1:31:04, 3. Oljanovská (Ukr.) 1:31:07, ...15. Klimentová 1:36:29, 18. Martínková 1:38:41, 28. Franklová (všechny ČR) 1:44:47.
Chůze maraton: 1. Fioriniová (It.) 3:15:11 – světový rekord, 2. Zdzieblová (Pol.) 3:19:50, 3. Gonzálezová (Šp.) 3:20:49.
4x100 m: 1. Británie (Asherová-Smithová, Huntová, Eduanová, Lansiquotová) 42,05, 2. Švýcarsko 43,12, 3. Polsko 43,15.

Kvalifikace s českou účastí:
Ženy:
1500 m – rozběhy: 1. Silvaová (Portug.) 4:08,10, ...16. Sasínek Mäki (ČR) 4:10,84 – postoupila.


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