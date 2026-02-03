Atletika

ŽIVĚManuel na Czech Indoor Gala zaběhla osobní rekord, Molnár evropský


3. 2. 2026Aktualizovánopřed 50 mminutami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Czech Indoor Gala Ostrava
Zdroj: ČT sport

Na 51,12 sekundy vylepšila své halové maximum čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. Na Czech Indoor Gala v Ostravě si zajistila postup na březnové halové mistrovství světa v Toruni. Attila Molnár o čtyři setiny vylepšil evropský rekord na 400 metrů. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Při svém prvním závodě od loňského května, kdy se na úvod venkovní sezony zranila, doběhla dvacetiletá Manuel na mítinku zlaté kategorie World Indoor Tour druhá za halovou mistryní Evropy Lieke Klaverovou z Nizozemska, která finišovala za rovných 51 sekund.

Nahrávám video
Lurdes Gloria Manuel zaběhla 400 m v osobním rekordu & ohlas
Zdroj: ČT sport

Společně se zařadily na první dvě místa letošních halových světových tabulek. Juniorská mistryně světa z roku 2024 Manuel, která loni nemohla závodit kvůli zranění zadního stehenního svalu, před domácím publikem začala svižně. Na seběhu se před ni dostaly Klaverová a bronzová překážkářka MS 2025 Emma Zapletalová. Ve finiši se čtvrtá žena loňského HME Manuel vrátila před Slovenku Zapletalovou na druhou pozici.

Osobní rekord po dlouhé pauze považovala za úspěšně zahájenou halovou sezonu. „Mám neskutečnou radost a jsem ráda, že to mohlo dopadnout tady mezi českými fanoušky. Jsem ráda, že jsem si mohla potvrdit, že i po několikaměsíční pauze, kdy jsem nemohla trénovat, to někde najdu,“ komentovala svůj výkon.

Nahrávám video
Finále 60m překážek s Jonášem Kolomazníkem
Zdroj: ČT sport

Účast na halovém mistrovství světa si už v rozběhu na 60 metrů překážek zajistil Jonáš Kolomazník, jenž výkonem 7,62 sekundy o tři setiny pokořil limit Světové atletiky.

Nahrávám video
Skoky tyčkařky Amálie Švábíkové
Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Český rekord Karolíny Maňasové na 50 m
Zdroj: ČT sport

Čtěte také

Návrat Manuel na Czech Indoor Gala, zopakuje Maňasová rekordní běh?

3. 2. 2026

Návrat Manuel na Czech Indoor Gala, zopakuje Maňasová rekordní běh?

Hvězdou čtvrtky na Czech Indoor Gala bude Klaverová, poběží i Manuel

21. 1. 2026

Hvězdou čtvrtky na Czech Indoor Gala bude Klaverová, poběží i Manuel
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.