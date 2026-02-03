Na 51,12 sekundy vylepšila své halové maximum čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. Na Czech Indoor Gala v Ostravě si zajistila postup na březnové halové mistrovství světa v Toruni. Attila Molnár o čtyři setiny vylepšil evropský rekord na 400 metrů. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Při svém prvním závodě od loňského května, kdy se na úvod venkovní sezony zranila, doběhla dvacetiletá Manuel na mítinku zlaté kategorie World Indoor Tour druhá za halovou mistryní Evropy Lieke Klaverovou z Nizozemska, která finišovala za rovných 51 sekund.
Společně se zařadily na první dvě místa letošních halových světových tabulek. Juniorská mistryně světa z roku 2024 Manuel, která loni nemohla závodit kvůli zranění zadního stehenního svalu, před domácím publikem začala svižně. Na seběhu se před ni dostaly Klaverová a bronzová překážkářka MS 2025 Emma Zapletalová. Ve finiši se čtvrtá žena loňského HME Manuel vrátila před Slovenku Zapletalovou na druhou pozici.
Osobní rekord po dlouhé pauze považovala za úspěšně zahájenou halovou sezonu. „Mám neskutečnou radost a jsem ráda, že to mohlo dopadnout tady mezi českými fanoušky. Jsem ráda, že jsem si mohla potvrdit, že i po několikaměsíční pauze, kdy jsem nemohla trénovat, to někde najdu,“ komentovala svůj výkon.
Účast na halovém mistrovství světa si už v rozběhu na 60 metrů překážek zajistil Jonáš Kolomazník, jenž výkonem 7,62 sekundy o tři setiny pokořil limit Světové atletiky.