Nejlepší český halový výkon vytvořila na mítinku v Métách tyčkařka Amálie Švábíková. Ta překonala laťku ve výšce 475 centimetrů a obsadila druhé místo. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel doběhla na stříbrném mítinku World Indoor Tour třetí a časem 51,03 sekundy si vylepšila halový osobní rekord. Své pět dní staré maximum z Czech Indoor Gala v Ostravě překonala dvacetiletá česká závodnice o devět setin.
Švábíková i Manuel na mítinku v Métách ukázaly formu
„Šla jsem letos vůbec poprvé z plného rozběhu. Kromě dvou oprav na 460 byl průběh celé soutěže celkem hladký. Také pokusy na 480 nebyly vůbec špatné, ale už jsem byla unavená. Hodnotím to rozhodně kladně,“ uvedla Švábíková.
V soutěži tyčkařek zvítězila Slovinka Tina Šutejová v rekordu mítinku 480 centimetrů. O tuto výšku, kterou by vyrovnala vlastní absolutní národní rekord, se pokoušela i Švábíková, ale marně. V hale měla dosud nejlepší výkon 472 centimetrů z roku 2023 z mistrovství republiky v Ostravě.
Manuel, juniorská mistryně světa z roku 2024, která loni nemohla závodit kvůli zranění zadního stehenního svalu, nestačila jen na Norku Henriette Jaegerovou a Slovenku Emmu Zapletalovou. Jaegerová, která byla loni druhá na halovém evropském šampionátu a třetí na mistrovství světa v hale, se díky výkonu 50,62 zařadila na druhé místo letošních světových tabulek.
Zapletalová oplatila Manuel porážku z Ostravy a časem 50,78 znovu výrazně vylepšila slovenský rekord. Mladá česká čtvrtkařka je nyní ve světových tabulkách pátá.
„Zkusila jsem to oproti Ostravě rozběhnout o něco rychleji, což bylo znát v samotném závěru. Je to další osobák, takže z toho závodu mám dobrý pocit,“ řekla Manuel, která pak absolvovala ještě závod na nemistrovské trati 200 metrů. Výkonem 23,06 se stala třetí nejrychlejší českou atletkou v hale všech dob.
Nizozemská hvězda Femke Bolová, která se po minulé sezoně rozhodla přejít z běhu na 400 metrů překážek na osmistovku, zahájila svou půlkařskou kariéru opatrně. Přesto zvítězila v národním rekordu 1:59,07.
„Bylo to skvělé, i když je to trochu delší než obvykle,“ řekla dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek, která drží halový světový rekord na hladké čtvrtce. V letošních světových tabulkách se mezi půlkařkami zařadila na páté místo.
Filip Sasínek v roli vodiče v závodu na 3000 metrů pomohl Yannu Schrubovi k francouzskému rekordu 7:29,38, který znamená třetí místo v evropské historii.