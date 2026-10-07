Atletika

Manuel už vyhlíží start přípravy. Chce zapracovat na síle, rychlosti i timingu


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Manuel nechce minout žádný z vrcholů příští sezony
Zdroj: ČT sport

Za sebou má první kompletní seniorskou sezonu a s nadějemi vyhlíží druhou. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel chce zapracovat na síle, rychlosti a odhadu tempa. Přípravu ve skupině Laurenta Meuwlyho zahájí 19. října. V roce 2027 plánuje závodit v hale i venku včetně HME ve Valencii a venkovního MS v Pekingu.

Juniorská mistryně světa z roku 2024 ozdobila první seniorskou sezonu zlatou medailí na HMS v Toruni. V létě si opakovaně zlepšovala osobní rekord a brala umístění na stupních vítězů v Diamantové lize. Na ME v Birminghamu na vytouženou medaili nedosáhla a v závěru sezony už jí docházely síly.

Největší prostor pro zlepšování vidí v tréninku. „Třeba v silové přípravě, se kterou jsem začínala a teprve se seznamovala s nějakými cviky. Zatímco ostatní už je dělají běžně, pro mě byly novinkou. Určitě může být lepší i rychlostní příprava. A celkově výdrž a vytrvalost, abych podávala dobré výsledky na více závodech,“ přemítala jednadvacetiletá česká reprezentantka.

Zjistila, že když si počíná takticky správně a trefí první dvoustovku, bývají z toho rychlé časy. Ale to se jí vždy nedaří. Například na ME byla v úvodu až příliš rychlá a pak se v závěru propadla na čtvrtou pozici. „V tom timingu také vidím obrovskou rezervu. I na tréninku, když dostaneme nějaký čas, za který musíme ten úsek zaběhnout, tak s tím docela bojuju. Pořád ještě nedokážu tolik vnímat tu rychlost jako moje tréninkové kolegyně,“ svěřila se Manuel.

Navíc na rozdíl od zlaté Toruně, kde jí všechno sedlo, měla pocit, že v Birminghamu hrají podmínky proti ní. Foukalo a bylo chladno, ona má raději teplo. „Neměla jsem ani štěstí v tom, koho jsem měla před sebou a jakou dráhu jsem dostala. Myslím si, že je dobré si zkusit i takový závod. Vezmu si i cenné zkušenosti, je lepší to zjistit teď než za pár let,“ vzpomínala.

I když chtěla medaili, nakonec i čtvrté místo považuje za důkaz, že jsou s trenérem na správné cestě. A celkově svůj první rok ve velké atletice hodnotí pozitivně, i když byl náročný. „Těšila jsem se na vysněnou dovolenou, kde si můžu odpočinout a na chvíli vypustit tu atletiku. Byla jsem v Řecku, tenhle týden jsem se na chvíli vrátila do Čech a už v sobotu odlétám na poslední dovolenou. A 19. října začínáme trénink,“ přiblížila atletka pocházející z Tábora.

V nizozemské skupině bude mít nově krajana z jižních Čech, protože tam přichází z Českých Budějovic juniorský mistr světa na 400 metrů překážek Michal Rada. „Samozřejmě je to fajn, protože si můžu osvěžit češtinu. Tam se bavíme všichni anglicky a ani doma nemluvíme česky,“ těšila se Manuel.

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Zlatý závod Lurdes Glorie Manuel
Zdroj: ČT sport

Jak zvládnout víc vrcholů v sezoně?

Pokud se nic nezkomplikuje, bude příští rok znovu závodit v hale i venku. Hlavním cílem halové sezony bude evropský šampionát ve Valencii. „Ambicí bude zisk individuální medaile a případně také další medaile se štafetou,“ vzkázal její trenér Meuwly.

V létě chce Manuel závodit na ME atletických družstev, evropském šampionátu do 23 let a pak především na zářijovém mistrovství světa. „Tam bude naším cílem postup mezi osm nejlepších. Musí se také postupně naučit zvládat dlouhou sezonu s několika důležitými vrcholy. To je věc, která přichází především se zkušenostmi,“ dodal kouč.

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