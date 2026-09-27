Assefaová vyhrála Berlínský maraton, útok na světový rekord jí ale nevyšel

Etiopanka Tigst Assefaová útočila při Berlínském maratonu na světový rekord, ale po zdravotních problémech v úplném závěru dosáhla třetího času historie 2:11:04. V německé metropoli zvítězila devětadvacetiletá vytrvalkyně potřetí a vylepšila vlastní traťové maximum z roku 2023. Mužský závod vyhrál její krajan Guye Adola. Pětatřicetiletý běžec zvítězil rovněž v osobním rekordu 2:02:50 a zopakoval triumf z roku 2021.
Assefaová v obklopení vodičů bezpečně mířila k pokoření výkonu Keňanky Ruth Chepngetichové, která od předloňského závodu v Chicagu vévodí historickým tabulkám časem 2:09:56. Zhruba dva kilometry před cílem ale vicemistryně světa a stříbrná olympijská medailistka začala kulhat na pravou nohu a šance na rekordní zápis se rozplynula.
I tak se zařadila na třetí místo v tabulkách všech dob, rychleji běžela vedle Chepngetichové už jenom jiná Etiopanka Fotyen Tesfayová letos v Barceloně (2:10:51). Assefaová navázala na vítězství z let 2022 a 2023, před třemi lety se v Berlíně stala světovou rekordmankou časem 2:11:53. I s ním jí patřilo dosud třetí místo v historickém pořadí.
Závod vyhrála s téměř šestiminutovým náskokem před krajankou Bedatu Hirpaovou, na třetím místě doběhla další etiopská závodnice Dera Didaová.
Vyhlášení vítězek se ale Assefaová nezúčastnila, stejně tak chyběla i na tiskové konferenci. Místo toho zamířila na vyšetření do nemocnice. Podle ředitele závodu Marka Midlea ji zastavily potíže s achillovkou. „Okamžitě se o ni postarali naši lékaři. Něco je v nepořádku se šlachou, momentálně je v nemocnici,“ řekl Midle.
Adola poprvé v kariéře pokořil hranici dvou hodin a tří minut a zařadil se na 13. místo v historických tabulkách. O 29 sekund pomalejší byl krajan Gemechu Diriba, třetí skončil Gabriel Geay z Tanzanie (2:03:59). Kvůli zranění nebyl na startu keňský světový rekordman Sebastian Sawe.
Výsledky Berlínského maratonu
Výsledky Berlínského maratonu
Muži: 1. Adola 2:02:50, 2. Diriba (oba Et.) 2:03:19, 3. Geay (Tanz.) 2:03:59.
Ženy: 1. Assefaová 2:11:04, 2. Hirpaová 2:16:53, 3. Didaová (všechny Et.) 2:16:55.